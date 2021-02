Er werde sich demnächst wohl einen Kleiderschrank für seine Uniformen kaufen müssen, scherzt Heiner Hellweg (kleines Bild) im Gespräch mit unserer Zeitung. Der Anlass für das Treffen? Der Notfallmediziner hat ein Buch über den Sanitäts- und Rettungsdienst in der DDR geschrieben. Rettungsdienst und Notfallmediziner – da erschließt sich die Antwort auf die Frage nach dem Kleiderschrank von selbst – Hellweg ist Ersthelfer durch und durch und in mehreren Rettungsdiensten, ob DRK, Johanniter oder Malteser, präsent.

Für ihn kommt die Organisation an zweiter Stelle, im Vordergrund steht die Tätigkeit, weshalb er sich allen Verbänden verbunden fühlt und verschiedene Uniformen besitzt – die eben ihren Platz brauchen.

Die Verbundenheit zum Rettungswesen wird deutlich, wenn man Hellwegs Haus betritt. Wimpel, Rettungsfahrzeuge en miniature, Abzeichen oder Blechschilder, das Thema ist auf Schritt und Tritt präsent. Und schaut man auf seine Vita, wird der Rettungsdienst zu mehr als nur zum Roten Faden. Der Facharzt für Anästhesie und Notfallmedizin arbeitet nach Jahren im Krankenhaus seit zwei Jahren wieder im Rettungsdienst. Für ihn bedeutet dies jede Menge Mehrarbeit, dafür erhält er die Gewissheit, mit hochmotivierten Menschen zusammenzuwirken. Im Rettungsdienst, so seine Überzeugung, seien nur Menschen aktiv, die es auch wollen, was ein höchst angenehmes Arbeitsklima schaffe.

Von Technik fasziniert

Doch Hellwegs Herz schlägt nicht nur für die menschliche Seite des Rettungsdienstes, auch die technische hat es ihm angetan. Schon bei der Bundeswehr – wo er sich folgerichtig für den Sanitätsdienst entschieden hatte – faszinierten ihn die eingesetzten Fahrzeuge und Gerätschaften.

Hellweg ist nicht nur Mediziner, sondern auch Lehrer. An einigen Rettungsdienstschulen ist und war er als Dozent tätig – kaum ein Rettungssanitäter in der Region, der ihn nicht als Prüfer erlebt hat. Außerhalb der Region haben ihn viele Menschen kennengelernt, als er nach der Wende in den 1990er Jahren in Rostock und Cottbus gearbeitet, Notärzte ausgebildet hat.

Eine Zeit, aus der er eine schöne Anekdote mitgebracht hat und die ihn direkt zu seinem nun vorgelegten Buch führte. Als er vor gut vier Jahren in Speyer am St.-Vincentius-Krankenhaus tätig war, traf er dort auf eine Studentin aus Dresden. Auf seine Frage, was sie denn nach Speyer geführt habe, erhielt er zur Antwort, dort solle es einen guten Ausbilder mit Namen Hellweg geben. Klar, dass er sich geschmeichelt fühlte, seinen Namen in den neuen Bundesländern noch immer hoch geschätzt zu wissen.

Über sie und andere Studenten wurde er auf eine Lücke in der Ausbildung von Notärzten und Rettungssanitätern aufmerksam. Diese müssten auch firm in der Geschichte des Rettungswesens sein – und gerade, was das Rettungswesen der DDR betrifft, herrsche bei den Lehrmaterialien eine große Lücke. Je tiefer er sich mit dem Thema befasste, umso größer wurde das Defizit – es gab kein Buch zu dem Thema und bei den nach 1990 Geborenen verblasste die Erinnerung an ein lange Zeit getrenntes Rettungswesen.

Viele Kontakte geknüpft

Hellweg ließ das Thema nicht mehr los. Zumal er durch seine Zeit rund um die Mecklenburgische Seenplatte noch viele Kontakte nach Cottbus oder Rostock hat. Oder nach Ebersfelde. Dort gibt es, was hierzulande wenig bekannt ist, ein Rot-Kreuz-Museum.

Kurzum, Hellweg zapfte seine Quellen an, grub in seinem eigenen Archiv und türmte Material auf. Nach und nach schrieb er die Geschichte des Rettungswesens der DDR, von den Anfängen in der sowjetischen Besatzungszone bis zur Wende. Überwiegend stützt er sich in seinem Zeitprotokoll auf Erfahrungsberichte, lässt Zeitzeugen zu Wort kommen, den Geist der Zeit aus den Zeilen schimmern.

Nicht alles war schlechter

Für Hellweg, den Wanderer zwischen zwei Welten, eine spannende Geschichte. Ganz schnell stand für ihn fest: In der DDR war nicht alles schlechter als hierzulande. Beispielsweise gab es „drüben“ einen der ersten Notarztdienste oder rückte in Magdeburg das Rote Kreuz schon Anfang der 60er Jahre mit der Feuerwehr aus.

Ermöglicht wurde dies durch die enge Verzahnung des Rettungsdienstes mit dem Staat. Das DRK war für die Sowjets, aber auch später für den Arbeiter- und Bauernstaat keine Adresse, zu stark hatte es sich in der Nazizeit mit den Machthabern eingelassen. Beim Neuaufbau eines Rettungswesens war der ehemalige Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), der im Dritten Reich verboten war und eher dem linken Spektrum zugerechnet wurde, erste Wahl. Organisiert wurden die Anfänge des Rettungswesens unter dem Dach des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes (FDGB) und erst in den 1950er Jahren kam es zur Gründung des DRK der DDR.

Unterm Strich, so Hellweg, ging es jedoch hüben wie drüben um Erste Hilfe, die Ideen und Konzepte ähneln sich, den großen Unterschied bildete die Logistik. Ein weites Feld, zu dem in erster Linie die eingesetzen Fahrzeuge zählen.

Ausführlich und reich bebildert schildert der Autor die Entwicklung der Motorisierung des DRK der DDR. Los ging es in den 1950er Jahren mit Fahrzeugen, die überwiegend in den 1930er Jahren gebaut wurden. Krankentransportwagen auf Basis eines Opel Blitz oder eines Opel Olympia rumpelten ebenso über die Straßen wie Vehikel aus Österreich, Steyr, der Tschechoslowakei, Praga Lady, oder aus dem Bestand des Dritten Reichs.

Fuhrpark allmählich ausgetauscht

Nach und nach wurden die Fahrzeuge durch solche aus der Produktion der DDR ersetzt, beispielsweise den IFA F8, der in den 1950er Jahren in Zwickau im ehemaligen Audi-Werk vom Band lief, als Krankentransportwagen eingesetzt wurde und teilweise bei der Wende noch fuhr – dann allerdings als privates Wohnmobil.

Aus den Krankentransportwagen wurden mit der Zeit Rettungswagen. aus denen sich langsam das Modell des Notarztwagens entwickelte. Waren die ersten RTW noch mit einer Person bestückt, einem Rettungssanitäter, und einem Erste-Hilfe-Koffer ausgestattet – sowohl im Westen wie im Osten – so setzte sich der Gedanke durch, die Erstversorgung an den Unfallort zu verlagern. Hier wurde Anfang der 1960er Jahre das Magdeburger Modell geboren, bei dem dem ein Notarzt zusammen mit der Feuerwehr ausrückte. Auch Exoten kommen in dem Buch nicht zu kurz – beispielsweise in Berlin eingesetzte Volvos oder auch Wagen der Marke Citroën oder aus russischer Produktion.

Analog zu den Rettungsstaffeln auf dem Hockenheimring gab es auch in der DDR spezielle Rettungskräfte, beispielsweise am Sachsenring. Daneben etablierte sich eine Bergrettung oder der Wasserrettungsdienst, wurden Hilfszüge zusammengestellt, die komplette mobile Operationssäle umfassten oder gar eine mobile Zahnarztpraxis.

Zum Einsatz kamen die Hilfszüge bei Katastrophen im befreundeten Ausland, beispielsweise beim Erdbeben in Mazedonien, als 1963 in Skopje eine ganze Zeltstadt samt Krankenhaus, Unterkünften und Küche errichtet wurde.

Brücke in die Neuzeit geschlagen

Kurzum: Hellwegs Buch ist ein reich bebildertes Nachschlagwerk mit ausführlichem Glossar, mit dem wohl jede Frage zum Thema Rettungswesen in der DDR beantwortet wird. Und mit dem zum Teil der Bogen in die Neuzeit geschlagen wird. Etwa beim „NVA Container“. Das mit zwei Intensivplätzen und vier Plätzen für die Versorgung von Leichtverletzten ausgestattete Fahrzeuge wurde nach der Wende zum festen Inventar der Johanniter Mannheim und war bei Konzerten auf dem Maimarktgelände im Einsatz.

Und damit zum Arbeitsplatz von Hellweg, der für die Johanniter als Notarzt bei Veranstaltungen im Einsatz war. Das Fahrzeug mit seiner robusten Technik habe nicht viel gekostet, erinnert er sich – „für Rettungsdienste immer ein großer Vorteil“.

Hellweg könnte stundenlang über sein Lieblingsthema erzählen, doch was den Rettungsdienst in der DDR betrifft, hat er nun ein Buch vorgestellt, das für sich spricht. Wer sich für das Thema interessiert: Exemplare werden über die Buchhandlung Dräger in Neulußheim verfügbar sein, auch wenn das Werk in erster Linie dem Unterricht dienen soll.