„Die Landesgartenschau gab einen maßgeblichen Schub für die Grünentwicklung der Stadt im 20. Jahrhundert.“ Nein, dieser bedeutende Satz kommt nicht aus Hockenheim, sondern vom Leiter des Fachgebietes Park und Garten, Markus Brunsing, aus dem Rathaus in Baden-Baden und erschien in den vergangenen Tagen in einer regionalen Tageszeitung. In Baden-Baden wurde nämlich in diesen Tagen vor genau

...