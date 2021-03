Ein gutes Herz der Stadtwerke Hockenheim geht in den verdienten Ruhestand. Nach insgesamt 48 Jahren im öffentlichen Dienst, davon 34 bei dem kommunalen Energieversorger, verlässt Angelika Scherer Ende März die Stadtwerke. Dann beginnt ihre passive Freizeitphase der Altersteilzeit, bis am 1. April nächsten Jahres offiziell die Rente ansteht. Oberbürgermeister Marcus Zeitler und Personalrat Christian Stalf verabschiedeten Angelika Scherer im Rathaus in Corona-bedingt ganz kleiner Runde in den Ruhestand.

AdUnit urban-intext1

Angelika Scherer wurde am 5. März 1958 in Hockenheim geboren. Nach Schulabschluss und Ausbildung zur Groß- und Außenhandelskauffrau in einem Mannheimer Pharmaziegroßhandel begann ihre Anstellung im öffentlichen Dienst 1979 bei der Stadt Filderstadt im Hoch- und Tiefbauamt, anschließend führte sie das Berufsleben ins Personalamt zur Stadt Mannheim.

Läufermannschaft angeführt

Am 15. April 1987 nahm sie ihre Tätigkeit im Sekretariat bei den Stadtwerken Hockenheim auf. Dort war sie zuletzt auch Teamkapitän der gemeinsamen Läufermannschaft der Stadtwerke Hockenheim und der Stadtverwaltung Hockenheim beim BASF Firmencup und kümmerte sich dort um die Belange der Sportler.

„Die lange Tätigkeit für uns zeigt Ihre Verbundenheit und Zufriedenheit mit der Stadt und den Stadtwerken – dafür herzlichen Dank“, sagte OB Zeitler bei der Verabschiedung zu Angelika Scherer. Und ergänzte: „Sie werden auch zukünftig jederzeit ein gern gesehener Gast bei den Stadtwerken und im Rathaus sein“.

AdUnit urban-intext2

Über den neuen Lebensabschnitt hat sich die angehende Rentnerin noch keine Gedanken gemacht. „Ich reise sehr gerne, aber das ist wegen des Coronavirus derzeit ja leider nicht möglich“, sagte Scherer. Sie möchte den Ruhestand erst mal „auf sich zukommen lassen“ und dabei ihrem Hobby Kuchenbacken nachgehen. zg