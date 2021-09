Alt werden – aber gesund

Was kann man tun, um gesund alt zu werden? Diese und andere Fragen beantworten Fachärzte beim Arzt-Patienten-Forum. Veranstalter ist die VHS Hockenheim in Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW).

Gesund alt werden, das möchte jeder. Aber wie sieht die Realität aus und was kann man selbst dazutun? Der Markt mit Anti-Aging Präparaten boomt, aber können solche Präparate oder Hormone eine ewige Jugend erhalten? Der Vortrag von Dr. Annette Maleika soll eine Orientierung geben, was gesichert ist und was man selbst mit sehr einfachen Mitteln tun kann, um fit und gesund alt zu werden.

Der Vortrag findet am Donnerstag, 14. Oktober, von 9.30 bis 11 Uhr in der Zehntscheune statt. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist erforderlich bei der VHS-Geschäftsstelle, Telefon 06205/92 26 49, E-Mail info@vhs-hockenheim.de. zg