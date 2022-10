Alte Bekannte getroffen

Hockenheim. Dieses Jahr war das Ziel für das Wanderwochenende der Gymnastik- und Yogaabteilung des BAC Hockenheim das Hotel-Restaurant Renchtalblick in Oberkirch. Dort angekommen stellten die Teilnehmer fest, dass die Wirtsleute wohl bekannt sind – sie waren die ersten Pächter des Stadthallen- Restaurants „Rondeau“. Die älteren Teilnehmer hatten noch gut im Gedächtnis, wie gerne man nach dem Training dort eingekehrt war.

Bald konnten die Mitfahrer feststellen, dass das Essen immer noch so hervorragend ist, wie man es in Erinnerung hatte, und auch die Unterbringung wurde gelobt. Bei bestem Wetter erkundeten die Teilnehmer am nächsten Tag in zwei Gruppen die nähere und weitere Umgebung. Auch am Sonntag konnten die Ausflügler noch gemeinsam bei herrlichem Wetter die Stadt in kleinen Gruppen durchstreifen. Viel zu schnell ging die Zeit vorbei – doch die einhellige Meinung der Teilnehmer war: Der BAC war nicht das letzte Mal in Oberkirch. zg