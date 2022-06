Alter schützt vor Leistung nicht

Die Leichtathletikabteilung des HSV Hockenheim hat bei den baden-württembergischen Teammeisterschaften der Senioren 40 in Langensteinbach den ersten Platz belegt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es kostet viel Motivation und macht nicht immer Spaß, sich sonntagmorgens bei gerade mal acht Grad und Nieselregen aufzuwärmen. Aber man kann sich das Wetter nicht heraussuchen. In den beiden Vorjahren war diese Art von Wettbewerb weggefallen, ersetzt nun aber die vorigen badischen Altersklassen-Mannschaftsmeisterschaften.

Die Veranstalter hatten sehr mit der Technik zu kämpfen und viele Starts mussten wegen Fehler in der Zeitnahmetechnik abgebrochen werden. Unbeeindruckt davon zeigten Axel Schütz, Thilo Gottmann, Thomas Herzig und Tobias Haak, dass auch im zarten Alter zwischen 49 und 63 Jahren dem Körper noch Höchstleistungen entlockt werden können, auch wenn der eine oder andere Athlet mit ein paar Wehwehchen zu kämpfen hatte.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

So stellte Tobias Haak in allen drei Einzeldisziplinen neue persönliche Bestleistungen auf, bevor es in die abschließende 4x100-Meter-Staffel ging. Glücklich und unverletzt konnte sich das Team am Ende über den ersten Platz freuen und sich damit erstmals mit dem Titel des baden-württembergischen Team-Meisters schmücken. Wenn das mal keine Motivation für das kommende Jahr ist. zg