Altes Glas wird zu junger Kunst

Der Begriff Upcycling kennzeichnet einen modernen Zeitgeist zum Umgang und der Wiederverwendung von scheinbar nutzlos gewordenen Abfallprodukten jeglicher Art. Im Gegensatz zum klassischen Recycling, wo die reine Rohstoffgewinnung durch Zersetzung von gebrauchten Produkten im Vordergrund steht, erfährt das scheinbar wertlos gewordene Produkt durch Upcycling und einer entsprechenden Bearbeitung auch eine stoffliche Aufwertung durch die Entstehung eines hochwertigen neuen Produktes.

Unter diesen Vorgaben hat sich der Hockenheimer Ruheständler Dieter zur Aufgabe gemacht, aus scheinbar unbrauchbarem Altem neue Gegenstände herzustellen und diese auch noch stilvoll zu gestalten. Die aktuelle Kreation von Dieter hat unter diesem Gedanken den Werkstoff Glas und hierzu insbesondere Flaschen mit ihren unterschiedlichsten Größen, Formen oder Farben in den Mittelpunkt gestellt. So entstanden auf diesem Weg richtig schöne Gegenstände wie ganz spezifische Windlichter, Sprühflaschen, Vasen, Becher und dergleichen. Die meisten Objekte sind mit einer Unterlage auf einem Brettchen aus Eichenholz verbunden, sodass eine harmonische Gesamteinheit entsteht. Alle Objekte wurden mit handwerklichen Maßnahmen in Einzelstücken bearbeitet, sodass auf diesem Wege ausschließlich einzelne Unikate mit gänzlich neuem Verwendungszweck erschaffen wurden.

Das Resultat dieser Arbeiten wurde nun in einer Gruppierung zu einem spannenden, bunten und schönen Ensemble zusammengestellt und somit auch für eine allgemeine Betrachtung zugänglich gemacht.

Seine Freunde vom Reisecenter Alltours haben ebenfalls ein Faible für solche Wege und eröffneten ihm die Möglichkeit, die Ausstellung in einem der Schaufenster des Reisecenters vorzunehmen. Somit werden die Arbeiten allesamt in Hockenheim in der Schützenstraße 44 zur öffentlichen Betrachtung für alle Interessierten frei zugänglich. zg