Altlußheimer nutzen Heimvorteil

Der traditionelle Freundschaftskampf zwischen Hockenheim und Altlußheim fand im Biergarten des Restaurants am Vogelpark in Altlußheim statt und wurde an neun Brettern ausgetragen. Die Mannschaft von Altlußheim wurde durch den amtierenden Hockenheimer Stadtmeister Jürgen Möldner verstärkt und entschied den Wettkampf mit 6:3 für sich.

Es spielten: Jürgen Möldner-Ralf Wittmann1:0, Jürgen Hanselmann-Jürgen May1:0, Andreas Fangerau -Dr. Christian Günther 1:0, Steffen Dussel-Diana Träutlein 0:1, Georg Prassas-Markus Riepp 0:1, Jan Marmann-Günter Auer 1:0, Alexander Pollmann- Werner Fischer 1:0, Hans Krauss-Marvin Baumgärtner 1:0 und Roland Groll-Felix Henze 0:1.

Während der Schulferien findet kein Jugendschach statt. An diesem Freitag, 6. August, treffen sich die Erwachsenen um 19.30 Uhr in der Zehntscheune zu einem freien Spielabend unter den aktuellen Hygienebedingungen. mw