Altpapiersammlung trotz Sommerferien

Das Carl-Friedrich-Gauß Gymnasium führt trotz des Starts der Sommerferien am Samstag, 7. August, von 9 bis 12 Uhr eine Altpapiersammlung auf dem alten Schwimmbadparkplatz an der Ecke Arndtstraße/Beethovenstraße durch. Wie schon in den Vormonaten bittet der Schulelternbeirat als Organisator der Aktion die Anlieferer, einige pandemiebedingte Regeln zu beachten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Zufahrt ist nur über die Einfahrt Arndtstraße möglich bei der Harbighalle und dem Restaurant Knossos Palace. Helfer weisen die Fahrzeuge in Zufahrtsbahnen ein. Anlieferer werden gebeten, nicht aus dem Fahrzeug auszusteigen, Helfer laden das angelieferte Altpapier eigenständig aus dem Kofferraum aus. Die Ausfahrt erfolgt ausschließlich über die Beethovenstraße. zg