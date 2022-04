Bei der Volkshochschule Hockenheim findet am Mittwoch, 27. April, von 19 bis 21 Uhr im VHS-Haus der Kurs „Altwerden ist nichts für Feiglinge!“ mit der Dozentin Rita Fehst statt. Die Kursgebühr beträgt 13 Euro.

Viele Menschen sehen dem Altwerden mit unsicheren Gefühlen entgegen. Das Älterwerden wird ihnen bewusster, sie befürchten geistige und körperliche Leistungseinbußen. Umso wichtiger ist es, selbst aktiv zu werden. Sport und eine bewusste Lebensführung tragen maßgeblich dazu bei. Was man allerdings nicht als Schicksal hinnehmen sollte, sind gesundheitliche Einschränkungen.

Ernährungsgewohnheiten gehören hinterfragt, so die Referentin. Bin ich gut versorgt mit ausreichend Flüssigkeit, guten Fetten und Nährstoffen? Der Körper funktioniert nach Gesetzen der Natur, ähnlich wie eine Fabrik und der Mensch ist der Chef der Fabrik. Ein guter Chef schaut nach seinen Mitarbeitern, in dem Fall sind es die Körperzellen. Werden die gut versorgt, nicht gestört durch schädliche Einflüsse, dann kann man ruhig dem Altwerden entgegensehen. Hilfreich Tipps dazu will der Kurs geben. vhs

