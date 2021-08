Am Ende lassen die Kinder den Ball kräftig rollen

Hockenheim. Nachdem für die Nachwuchskicker des Fußballvereins aufgrund von Corona zahlreiche Veranstaltungen ausfallen mussten, hatte sich der Fußballverein 08 ein ordentliches Programm für den Saisonabschluss ausgedacht, das unter dem Motto „Kinder stark machen“ durchgeführt wurde.

Den Start machte das DFB-Paule-Schnupperabzeichen, bestehend aus den Stationen Dribbelkünstler, Kurzpass-Ass und Elferkönig. Die Kinder erhielten nach erfolgreichem Absolvieren der Stationen von den FSJ‘lern des Vereins – Sebastian Grafe, Sebastian Filbert und Nico Keller – das DFB-Paule-Schnupper-Abzeichen und die Urkunde des Badischen Fußballverbandes verliehen.

Leben auf den Plätzen

Zusätzlich zum wöchentlichen Training führte die Jugendabteilung für die angehende F1-Jugend mit ihrem Trainer Benjamin Akbarzada, die angehende F2-Jugend mit ihrem Trainer Robel Mesfin und den Bambinis an einem Samstag ein großes Spielefest auf den Fußballplätzen des Vereins durch. Die FSJ‘ler als C-Lizenz-Inhaber hatten natürlich die fußballerische Vorbereitung des Spielefestes übernommen.

Mit Unterstützung von zahlreichen engagierten Eltern wurden die Mini-Fußballfelder aufgebaut und um 10 Uhr war Anpfiff. Ungefähr 35 Kinder jagten den Bällen hinterher und hatten sichtlich ihren Spaß. Die Eltern hatten in Form von Kuchen und Getränkespenden für die Erfrischung und Stärkung der Nachwuchsfußballer gesorgt und so waren alle bester Laune. Den Abschluss bildete ein Fußballspiel Kinder gegen Erwachsene, bei denen die Kleinen den Großen zeigten, was sie im Training so gelernt hatten.

In der ersten Ferienwoche fand das jährliche Sommercamp des FV 08 Hockenheim statt. 30 Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren hatten sich angemeldet und wurden von den FSJ‘lern Sebastian Grafe und Nico Keller (beide C-Lizenz), den neuen FSJ‘lern für die kommende Saison, Tim-Luca Graf, Jan Appelgans und Tim Hoffmann, sowie dem Aktivenspieler Jannic Geiß betreut.

Eine Woche lang war Fußball pur angesagt. Es gab ein intensives altersgerechtes Fußballprogramm, bei dem die Kinder in Kleingruppen Neues erlernen und dann intensiv üben konnten. Den Abschluss bildeten jeweils Trainingsspiele, bei denen die Eltern zuschauen konnten.

Das fünftägige Sommercamp bildete zudem den Abschluss des freiwilligen sozialen Jahres (FSJ) von Sebastian Grafe, Sebastian Filbert und Nico Keller. Vorsitzender Marcus Roth ließ es sich nicht nehmen, den Dreien für ihre tolle Arbeit für den FV 08 persönlich zu danken.

Die drei haben sich sowohl in den Schulen flexibel eingebracht, als auch im Verein mit dem wöchentlichen Training und den Aktivitäten wie der Fußball-Challenge, dem Spielefest und dem Sommercamp tolle Akzente gesetzt. zg

