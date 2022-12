Am Fahrstil gefeilt

Hockenheim. Rechtzeitig zu Beginn der Skisaison waren die Übungsleiter des Skiclubs Hockenheim zu ihrer jährlichen Weiterbildung unterwegs, um wieder auf dem neuesten Stand der Technik zu sein.

Die Pistenverhältnisse im Skigebiet Ischgl/ Samnaun waren hervorragend, auch wenn es erst einige Tage zuvor angefangen hatte zu schneien. Viel Sonnenschein bei recht kaltem Wetter ließen alle Skifahrerherzen höher schlagen und boten optimale Voraussetzungen für ein Trainingswochenende.

Am ersten Tag stand die Verbesserung der individuellen Skitechnik mit verschiedenen Aufgabenstellungen in unterschiedlichem Gelände an. Zielgerichtet arbeitete man an der Auswirkung unterschiedlicher Körperpositionen auf die Fahrweise des Skis und damit des Skifahrers. Nur wenn alles passt können Schwünge gut gelingen und rhythmisch aneinandergereiht werden.

Der Schwerpunkt des zweiten Ausbildungstags lag auf dem Thema Methodik im Skiunterricht. Schwünge wurden in drei Bereiche untergliedert – beobachten, beurteilen und bewerten. Der Skischüler soll sowohl Rückmeldung zu seiner Fahrweise erhalten als auch Vorschläge, wie er durch bestimmte Übungen und Maßnahmen seinen Fahrstil verbessern kann.

Die zweitägige Schulung fand mit fünf Ausbildern des Skiverbands Schwarzwald Nord statt, vier davon aus dem alpinen, einer aus dem Snowboardbereich. Ein Ausbilder kam aus den eigenen Reihen des Skiclubs Hockenheim. Um für die kommenden Jahre gut gerüstet zu sein, gab es erstmalig eine Übungsleiter-Nachwuchsgruppe, die allmählich an die Aufgaben eines Skilehrers herangeführt werden soll.

Diese Weiterbildung war eine Bereicherung für alle Übungsleiter sowohl hinsichtlich des eigenen Fahrstils als auch bei der Durchführung von Skikursen. Das Team der DSV-Skischule ist bestens gerüstet, um alle Teilnehmer der Skikurse und Skiausfahrten des Skiclubs Hockenheim auf das nächste Level ihres Fahrstils zu bringen. zg/uhv