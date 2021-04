Am Friedhof vom Gaspedal gehen

Zu ihrer öffentlichen Fraktionssitzung lädt die CDU ein. Auf der Tagesordnung stehen die Themen der anstehenden öffentlichen Gemeinderatssitzung – hier insbesondere die Neukalkulation der Kindergartengebühren – sowie die Diskussion möglicher CDU-Anträge. So will Stadtrat Christoph Kühnle für eine Aktion „Freiwillig Tempo 40“ am Fußgängerüberweg zum Friedhof werben. Vorsitzender Patrick Stypa möchte das Thema Straßensanierungen ansprechen und Fraktionssprecher Markus Fuchs könnte sich eine Online-Übertragung der öffentlichen Gemeinderatssitzungen vorstellen.

Die Online-Fraktionssitzung findet statt an diesem Mittwoch, 21. April, um 20 Uhr. Um teilzunehmen, wird ein Computer oder Smartphone mit Internetanschluss, Mikrofon und Lautsprecher benötigt. Eine Kamera ist hilfreich. Die Anmeldedaten können beim Fraktionsvorsitzenden Markus Fuchs per E-Mail an markus.fuchs@cdu-hockenheim.de angefordert werden. ska