Am Glan viel zu entdecken

Hockenheim. Gute Stimmung herrschte beim Ortsverband Hockenheim des Sozialverbands auf der letzten Tagesfahrt des Jahres schon beim Einsteigen in den Jahnke-Bus. Die Anreise nach Meisenheim am Glan durch Weinberge und Wälder war bereits eine Bereicherung. Die evangelische Schlosskirche als Wahrzeichen der Stadt fiel sofort ins Auge. Die als Ensemble unter Denkmalschutz stehende Altstadt mit alten Fachwerkhäusern, romantischen Gässchen und dem Fluss Glan konnte zu Fuß erkundet werden. Zur Mittagszeit waren in der „ Alten Brauerei“ Plätze reserviert. Nur kurz war die Fahrt zum nächsten Ziel, der „Felke-Stadt“ Bad Sobernheim. „Lehmpastor“ Emanuel Felke hat eine Kur mit den Elementen Licht, Luft, Wasser und Erde erstellt, die noch heute nur in Bad Sobernheim durchgeführt wird. Die Altstadt mit Katholischer Kirche St. Matthäus, Heimatmuseum Priorhof, Rathaus aus dem Jahr 1535, und evangelischer Matthiaskirche waren sehenswert. Mit vielen neuen Erlebnissen im „Gepäck“ wurde die Rückfahrt angetreten. zg

