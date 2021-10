Am Scheideweg – was bringt die Zukunft?

Hockenheim. Nur etwa halb so viele Teilnehmer wie üblich fanden sich zur Jahreshauptversammlung des HSV in der Jahnhalle ein. „Situationsbedingt“ kein Wunder, so die Verantwortlichen des Vereins.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Geehrten 70 Jahre Mitgliedschaft: Heinz Weiß. 60 Jahre: Franz Albrecht, Richard Bienroth, Annemarie Hoffmann, Werner Kraus, Willi Simon und Friedel Wedig. 50 Jahre: Ursula Heidrich, Bernd Mähringer, Günter Rausch, Marliese Roth, Regina Lützel, Bärbel Fabrinsky, Heinz Askani, Rolf Sturm und Michael Hoffmann. Die Geehrten wurden damit zu Ehrenmitgliedern des Vereins. 40 Jahre: Steffen Christ, Axel Grady, Bruno Rausch, Klaus Klotz, Wolfgang Tietdke und Michael Karle. Die Geehrten erhalten die goldene Ehrennadel. 25 Jahre: Markus Haupt, Sophia Bienroth, Gerlinde Ries, Brigitte Hamm-Geiss, Karlheinz Fritz und Sigrid Junghans. Das Sextett erhält die silberne Ehrennadel. 48 Jahre Trainer: Manfred Fischang. 40 Jahre: Jutta Janisch. 20 Jahre: Thomas Heinzerling. 10 Jahre: Elke Weber Sport: Bei den Turnern erreichten bei den Wintermannschaftswettkämpfen der Klasse W1 Selina und Betül Düger, Mara Hambsch, Theresa Weis und Dilara Yildirim unter ihrer Trainerin Nadja Vendur Platz zwei und in der Klasse W3 Chiara Bauer, Zoe Burghardt, Luisa Dürk, Selina Koch und Mia Linke mit den Trainern Thomas Heinzerling und Katharina Weitensfelder Platz eins. Bei den Leichtathleten wurden im Einzelwettkampf Tobias Haak in der Klasse M 45 (1. Platz Badische Bestenliste Kugelstoßen und jeweils der 2. Platz BaWü Hallenmeisterschaft Kugelstoßen und 60-Meter-Lauf) sowie Walter Bauer in der Klasse M 75 (1. Platz BaWü Hallenmeisterschaft Dreisprung) geehrt. hw

Vorstand Claus-Uwe Hummel ließ die vergangenen Monate, die durch die Corona-Verordnungen stark geprägt waren, Revue passieren. Nicht nur der gesamte Sport, sondern auch Musik und Gesang seien quasi in einen Dornröschenschlaf gefallen, heißt es dazu in der Pressemitteilung des HSV. „Daneben musste auch das Restaurant am Ring lange Zeit schließen. Die ständig wechselnden Vorgaben machten den Vereinsbetrieb nicht einfach. Ein Hygienekonzept nach dem anderen war notwendig, um den einzelnen Abteilungen Aktivitäten zu ermöglichen. Eine Mammutaufgabe für den Geschäftsführer und Corona-Beauftragten.“

Der Vorstand Vorsitzender Claus-Uwe Hummel, stellvertretende Vorsitzende: Peter Ober und Wolfgang Sattel. Jugendleiterin: Sophia Bienroth, Kassenverwalter: Ernst Baumann, Stellvertreterin: Ulla Auer, Schriftführerin: Kati Gumbel, Stellvertreterin: Sophia Bienroth. Beisitzer: Heinz-Peter Lühmann, Norbert Haasis, Ute Knopf, Nicole Reinmuth und Thomas Heinzerling. Abteilungsleiter: Dr. Andreas Föhrenbach (Artisten), Heinz Wollburg (Boule), Silvana Haasis (Cheerleader), Stefan Kögel (Handball), Kati Gumbel (Leichtathletik), Sarah Wolf (Musikkapelle) und Uschi Hummel (Turnen). hw

In der Pandemie nicht untätig

Positiv an dieser Zeit sei gewesen, dass schon lang anstehende Projekte in Angriff genommen werden konnten. So wurde ein Lagerraum für die Artisten geschaffen, die Beleuchtung in der Halle auf kostensparende LED-Leuchten umgestellt, ein Geräteraum erweitert und neue Lagerkapazitäten durch Entrümpelung geschaffen. „Durch Eigenleistungen konnten die Kosten für diese Maß-nahmen zwar verringert werden, insgesamt gesehen musste jedoch bereits auf die Rücklagen zurückgegriffen werden“, so Hummel.

In diesem Zusammenhang wies der Vorsitzende auf die für das kommende Jahr beschlossenen Erhöhungen der Mitgliedsbeiträge hin. Diese wurden bereits bei der Jahreshauptversammlung 2020 beschlossen, jedoch durch die anhaltenden Einschränkungen erst zum 1. Januar 2022 für wirksam erklärt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Abteilungsleiter und Mitglieder des Jugendvorstands fassten sich in ihren Berichten kurz. Lediglich die Turnerriegen und die Senioren der Leichtathleten konnten an Wettkämpfen teilnehmen. Die Handballer hingegen durften die Saison nicht zu Ende spielen. Artisten, Bouler und Cheerleader aktivierten ihre Mitglieder, soweit dies möglich war, auf dem Sportplatz oder in der Halle. Trainingsangebote über das Internet wurden ebenfalls gerne angenommen.

Schwund bei Musikern befürchtet

Die Musikkapelle und der Singkreis konnten allerdings aufgrund der großen Abstände, die gehalten werden mussten, keine Proben anbieten. „Hier wird bald mit einem hohen Mitgliederschwund zu rechnen sein, den es insgesamt beim HSV, trotz aller Umstände, nicht zu beklagen gibt“, informierte das Führungsgremium. Der Jugendvorstand, der immer mit spritzigen Ideen und Veranstaltungen für die Kinder und Jugendlichen aufwarten konnte, wolle im kommenden Jahr neue Angebote schaffen und nicht wieder absagen müssen, lobt der Gesamtvorstand das Engagement der jungen Mitglieder.

Der Kassenbericht, den Hauptkassierer Ernst Baumann zusammenstellte, wurde durch den stellvertretenden Vorsitzenden Wolfgang Sattel vorgetragen. Er bestätigte die Ausführungen des Vorstands und die finanzielle Lage des Vereins. Die Rücklagen halfen dem HSV bis jetzt durch die Krise. „Die Zukunft ist schlecht einzuschätzen.“ Kassenprüfer Christian Krämer zeichnete eine gute Führung der Hauptkasse und der Abteilungen auf, merkte jedoch auch die rückläufigen Einnahmen durch fehlende Veranstaltungen, auch und insbesondere außerhalb des eigentlichen Vereinslebens, an. hw