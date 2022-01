Hockenheim. Das Konzert der Band Amokoma am Samstag, 29. Januar, im Kulturhaus Pumpwerk in Hockenheim ist wegen Corona abgesagt. Bereits gekaufte Karten behalten für Veranstaltungen von Amokoma im Pumpwerk ihre Gültigkeit, ebenso für andere Termine des Kulturhauses. Einzig eine rechtzeitige Nachricht an die E-Mail-Adresse pumpwerk@pobox.com ist im Voraus einer Veranstaltung notwendig.

