Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Benefizkonzert - Amokoma spielen am Freitag beim Rotary Club in der Stadthalle zugunsten der Ukraine-Hilfe / Dancefloor-Classics in großer Besetzung Amokoma spielen in der Hockenheimer Stadthalle für die Ukraine

Freuen sich auf ihren ersten Auftritt in diesem Jahr: „Amokoma“ mit Sebi Kunz (v. l.), Oliver Rosenberger, Terry Dean, Silvio Groß, Miss Coco, Manuel Mandrysch und Christian Muszynski wollen ihre Zuhörer in der Stadthalle in Partylaune versetzen. Unser Bild entstand im Januar 2020 beim Konzert im Pumpwerk. © Lenhardt