Hockenheim. Amokoma spielen am heutigen Freitag beim Rotary Club in der Hockenheimer Stadthalle zugunsten der Ukraine-Hilfe. Der Auftritt der Band um Oliver Rosenberger beginnt um 20 Uhr. Es gibt noch Karten für den zu 25,30 Euro im Vorverkauf bei der Stadthalle oder an der Abendkasse. Es besteht keine Maskenpflicht, die Rotarier betonen aber, dass niemand schief angeschaut werde, der sicherheitshalber Maske trägt. Ein 3G-Nachweis ist nicht erforderlich.

