Ampelaustausch führt zu Nadelöhr

Hockenheim. Baustellen im Zusammenhang mit der Bundesstraße 39 lösen bei zahlreichen Autofahrern der Region inzwischen Allergien aus, sind sie doch in jüngster Zeit nicht nur von großer Dauer gewesen, sondern auch mit erheblichen Verkehrsbehinderungen einhergegangen. Beides trifft zum Glück auf die aktuellen Arbeiten in der Talhausstraße nicht zu, obwohl auch sie einen Zusammenhang mit der B 39 haben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Übergang der Überführungsstraße in die Talhausstraße wird derzeit unter der Regie des Rhein-Neckar-Kreises die Ampelanlage ausgetauscht. Wie der Sprecher des Kreises, Ralph Adameit, erklärte, erfolgt der Austausch im Auftrag des Bundes – und auf dessen Rechnung. Neben dem Austausch der Signalanlage für die Auffahrt auf die Bundesstraße in Richtung Karlsruhe, der am 6. September begonnen hat und noch bis Ende des Monats andauern soll, wird in einem zweiten Schritt die Ampel auf der Brücke ersetzt, die die Auffahrt zur B 39 in Richtung Schwetzingen/Mannheim regelt.

Die Gesamtkosten für den Austausch, der im Zeichen der Modernisierung steht, betragen laut Adameit 315 000 Euro. Für die Bauarbeiten muss die Fahrbahn auf jeweils einen Fahrstreifen verengt werden, die Verkehrsregelung erfolgt über eine Behelfsampel, das führt in den Hauptverkehrszeiten zu Behinderungen und kürzeren Staus.

Der Austausch der zweiten Ampel auf der Brücke erfolgt im Oktober, hier dürfte es etwas enger werden, weil aus Richtung Innenstadt nur ein Fahrstreifen pro Fahrtrichtung zur Verfügung steht und sich der Verkehr nach hinten zurückstaut. Im Gegensatz zu den großen Sanierungen auf der Bundesstraße ist aber auch diese Baustelle von kurzer Dauer.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2