Ampelmasten an Talhauskreuzung sollen endlich montiert werden

Ein Ende des zeitraubenden Ampelprovisoriums an der Talhauskreuzung ist absehbar: Die Ampelmasten sind geliefert worden und werden am Donnerstag, 2. Juni, montiert. Das hat die Pressestelle des Landratsamts Rhein-Neckar-Kreis am Dienstag auf Anfrage mitgeteilt. „Dieser Termin ist fest mit der beauftragten Firma vereinbart. Die weitere Technik – wie Signalgeber, Taster und Kameras – wird voraussichtlich in der folgenden Woche angebracht. Sofern die neue Signalanlage einwandfrei läuft, wird das Provisorium umgehend abgeschaltet“, heißt es in der Mitteilung.

Die Arbeiten an der Kreuzung haben am 21. März begonnen und sollten bereits abgeschlossen sein. Weil der Stahl aus der Ukraine nicht geliefert wurde, verzögerte sich das.