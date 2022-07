Andi Schmitt siegt im Dauerfischen

Als Marathonstrecke diente der Hockenheimer Baggersee am Wochenende. Jedoch stand nicht Laufsport, sondern das Marathonangeln des Angelsportvereins auf dem Programm. Von Samstagnachmittag 15 Uhr bis zum Sonntag 10 Uhr fischten 18 Angler. Die Bezeichnung lehnt sich an den Ausdauerlaufsport an, der der Legende nach auf die Ausdauerleistung des griechischen Boten Pheidippides zurückgeht, der 490 vor Christus von Marathon nach Athen gelaufen war und dort nach Überbringen der Botschaft vom Sieg über die Perser erschöpft tot zusammenbrach. Glücklicherweise ist von den Anglern dergleichen nichts zu berichten, alle überstanden die lange Angelnacht unbeschadet.

Sportwart Bruno Schotter wirkte am Sonntagmittag kaum müde. Gut gelaunt erzählte er, dass es für die Angler doch nicht ganz so anstrengend war. Der eine oder andere legte sich für ein paar Stündchen schlafen. Viele Angler nutzten hin und wieder die Gelegenheit zum Beinevertreten und besuchten andere Angelplätze zum kleinen Plausch. Zehn Teilnehmer fingen in der Nacht Fische, darunter stattliche Karpfen, Störe und Brassen.

Andreas Schrenk hatte für Verpflegung und Getränke gesorgt. Nach dem abschließenden gemeinsamen Essen am Sonntag wurde unter der Leitung des Sportwarts in einem gemeinsamen Casting der Sieger ermittelt. Andreas Schmitt lag ganz vorne vor Thomas Wotawa, einem der unterfränkischen Vereinsmitglieder aus der Nähe von Würzburg, der stets gern die Anreise vonrund 220 Kilometern auf sich nimmt, um hier mitzuangeln. Platz drei errang Simon Langer. zg/dl