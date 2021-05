Angebot für Frühaufsteher

Die Möglichkeit, sich in den frühen Morgenstunden auf Corona testen zu lassen, besteht ab Montag, 31. Mai, in der Teststation des Pflegeportals Süd in der Heidelberger Straße 108a. Ein Angebot besonders für Frühaufsteher, denn die Corona-Teststation hat täglich von 6 bis 8 Uhr geöffnet.

AdUnit urban-intext1

Voraussetzung für den Test ist, dass die Testperson symptomfrei ist, keine Krankheitsanzeichen hat und es sich um den ersten kostenfreien Bürgertest in der jeweiligen Woche handelt. Wurde bereits die optionale wöchentliche Bürgertestung in Anspruch genommen, beträgt die Gebühr 25 Euro.

Ohne Terminvereinbarung

Zwischen 6 und 8 Uhr – ohne Terminvereinbarung – kann sich die zu testende Person an der Station einfinden. Ein gültiges Ausweisdokument ist mitzubringen, nach dem die Einverständniserklärung ausgefüllt und unterschrieben wurde erfolgt die Testung. Nach rund 15 bis 20 Minuten Wartezeit kann das Testergebnis direkt mitgenommen werden.

Fällt das Testergebnis positiv aus, empfiehlt das Gesundheitsamt einen zusätzlichen PCR-Test. In diesem Fall erhalten die Testpersonen ein Informationsblatt ausgehändigt und werden gebeten, sich in häusliche Quarantäne zu begeben bis das Ergebnis des PCR-Tests und weitere Anweisungen des Gesundheitsamtes vorliegen. zg

AdUnit urban-intext2