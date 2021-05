Angebote von Entspannen bis Entdecken

Die Volkshochschule hat im Juni eine Reihe von Kursen und Veranstaltungen im Programm, die die Teilnehmer aufgrund der Pandemie von zuhause belegen können.

Progressive Muskelentspannung bequem von zuhause aus: Mit Dozentin Iris Fischer finden ab Mittwoch, 9. Juni, 18.30 bis 19.30 Uhr, acht Termine (immer mittwochs) statt, auch in den Ferien. Die Kursgebühr beträgt 54 Euro. Bequeme Kleidung, dicke Socken, Decke, Kissen werden benötigt. Der erste Abend dauert eineinhalbstunden Stunden zum Kennenlernen und Einführung. Danach dauert jede Kursstunde 60 Minuten, der Kurs findet via Zoom statt. Teilnehmer benötigen einen Laptop/PC, Tablet oder Smartphone mit Internetverbindung sowie Mikrofon und Kamera.

Eine Reise in die Unterwasserwelt der Meere – Ziel 14: Leben unter Wasser. Digitale Veranstaltungsreihe im Programm Entwicklungsbezogene Bildung in Deutschland (EBD). Mittwoch, 9. Juni, 19 bis 20.30 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos. Die gebürtige Bayerin Stefanie Sudhaus lernte als Au-Pair in Kapstadt das Meer kennen und lieben. Nach ihrem Studium der Meeresbiologie in Kiel und Odense arbeitete sie mehrere Jahre als Forscherin am „Geomar“ in Kiel. Seit 2012 ist sie als Meeresschutzreferentin für den BUND Schleswig-Holstein tätig und ist Mitorganisatorin des Ocean Summit. Für die Teilnahme ist ein PC/Laptop oder ein mobiles Endgerät mit Internetanschluss erforderlich.

„Ein Mädchen oder Weibchen . . .“ Mozart und die Frauen: Referentin Dr. Anja Pohsner berichtet am Donnerstag, 17. Juni, 19 bis 20.30 Uhr, über seine Musen und sein Schicksal bis hin zu den mysteriösen Umständen seines Todes. Die Frauen in Wolfgang Amadeus Mozarts Umfeld bestimmten maßgeblich Leben und Werk wie den berühmten Don Giovanni, in dem wie in anderen Opern des Meisters ein erstaunlich modernes, starkes Frauenbild entwickelt wird. Angefangen bei der engen Bindung zu Mutter und Schwester über unzählige Liebschaften mit Schülerinnen und Sängerinnen bis hin zur Ehegattin Constanze und deren vereinnahmender Verwandtschaft lässt sich der Einfluss der weiblichen Hand in Mozarts musikalischem Vermächtnis verfolgen, dem die Teilnehmer anhand von zahlreichen Ton- und Bildzeugnissen nachspüren.

Die Veranstaltung findet online über die vhs.cloud statt. Alle Informationen zur vhs.cloud erhalten Angemeldete rechtzeitig vor Veranstaltungsbeginn. Die Gebühr beträgt 5 Euro. vhs

Info: Auskunft und Anmeldung: vhs-Geschäftsstelle, Heidelberger Straße 16 a, Telefon 06205/92 26 49, info@vhs-hockenheim.de, www.vhs-hockenheim.de

