„Angemessen und leistbar“ für alle

Der Landtagsabgeordnete der Grünen, Dr. Andre Baumann, begrüßt die Neuauflage des Wohnraumförderprogramms des Ministeriums für Landesentwicklung und Wohnen Baden-Württemberg. „Der Wohnungsmarkt ist zurzeit sehr angespannt. Es fehlen bezahlbare und altersgerechte und barrierefreie Wohnungen. Darum bin froh, dass das Land die Mittel für den Wohnungsbau im Land noch einmal erhöht hat“, so Baumann. Insgesamt stehen statt wie bisher 250 Millionen Euro nun rund 377 Millionen Euro zur Verfügung. Damit soll es zum Beispiel möglich werden, die Sozialbindung der Mietpreise auszuweiten. Auch eine besonders klimaneutrale und damit energieeffiziente Bauweise wird durch die Mittelerhöhung möglich. Baumann freut das: „So sparen wir Energie. Wohnen kann gleich in zweifacher Hinsicht günstiger werden. Einerseits durch niedrigere Mieten und andererseits durch geringere Nebenkosten.“

Die vielfältigen Fördermöglichkeiten orientieren sich an den aktuell schwierigeren Rahmenbedingungen für den Wohnungsbau, betont Ministerin Nicole Razavi in einer Pressemitteilung zur Wohnraumförderung: „Wir steigern die Attraktivität unserer Förderangebote, um mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.“ Für Baumann ist das erfreulich: „Jeder Schritt hin zu mehr bezahlbarem Wohnraum ist ein wichtiger Baustein für den sozialen Zusammenhalt. Wohnen ist ein Menschenrecht und wir müssen mit vereinten Kräften dafür sorgen, dass alle Bürger angemessener und leistbarer Wohnraum zur Verfügung steht. Ich freue mich sehr, dass wir in der grün-schwarzen Koalition erneut die Finanzmittel dafür aufgestockt haben.“

Eine gerade erst veröffentlichte Prognose geht davon aus, dass im Jahr 2040 ungefähr 300 000 Menschen mehr in Baden-Württemberg leben werden als heute. „Die Investition in Wohnraum ist also auch in dieser Hinsicht eine gute Investition in unsere Zukunft“, sagt Baumann.

Vielfältige Möglichkeiten

Die Fördermöglichkeiten sind so vielfältig wie die Bedarfe der verschiedenen Bauprojekte. Darum empfiehlt Baumann, auf jeden Fall die Möglichkeiten einer Förderung zu prüfen und sich zu informieren. Weitere Informationen zum Programm gibt es bei den Wohnraumförderungsstellen bei den örtlich zuständigen Landratsämtern beziehungsweise Bürgermeisterämtern der Stadtkreise sowie bei der landeseigenen Förderbank L-Bank. Bei den Wohnraumförderungsstellen können ab sofort auch Anträge auf Förderung nach dem neuen Förderprogramm gestellt werden. zg