Angler trotzen der Hitze

Hockenheim. Eigentlich hätte das Hegefischen der Seniorengruppe des Angelsportvereins 1920 am Samstagnachmittag am Rußheimer Altrhein stattfinden sollen. Doch durch die Hitzewelle und die damit verbundene Wasserknappheit in den Flüssen und Nebenarmen schied die reservierte Strecke am Rußheimer Altrhein aus.

Es musste kurzfristig ein Ersatzgewässer gefunden werden und Seniorensportwart Hans-Jürgen Senftleber hatte Erfolg mit einem Abschnitt mit genügend Platz. Bei tropischer Hitze traten acht Angler zum Hegefischen an.

Alle trotzten der sengenden Sonne und hielten trotz Getränkeknappheit bis zum „Abpfiff“ durch. Zur Auswertung kamen alle Angler durstig im Vereinshaus zusammen. Nach dem gemeinsamen Essen ging es an das Casting: Gerhard Schneider verwies mit 1470 Punkten Hans Hilbert mit 1110 Punkten auf Platz zwei. Dritter wurde Jürgen Kowol mit 847 Punkten. zg/ks