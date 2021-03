Man kann davon sprechen, dass das Umspannwerk an der Ecke Talhausstraße, Pfälzer Ring derzeit für die Zukunft ertüchtigt wird. Was nicht falsch ist, aber dennoch nur die halbe Wahrheit. Denn in Wirklichkeit wird das Umspannwerk komplett neu errichtet. Und dies bei laufendem Betrieb. Weshalb Elektromeister Andreas Rothermel, bei den Stadtwerken für Stationen und Leittechnik zuständig, von einer

...