Hockenheim. Die Evangelische Gemeinschaft – Gemeinde zum Leben – lädt am Montag, 31. Oktober, zum „Hell-wie-nie“-Fest in Hockenheim ein. Bei heller, freundlicher Atmosphäre ohne Gruselfaktor werden Spielestationen mit Süßigkeiten, warme Getränke und frische Pommes angeboten. Alle Umherziehenden sind eingeladen, ab 17.30 Uhr in der Luisenstraße 13 vorbeizuschauen.

