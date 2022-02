Hockenheim. Die Anmeldung der neuen Fünftklässler am Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium erfolgt in diesem Jahr erneut über den Postweg. Einwurf in den Briefkasten oder persönliche Abgabe im Sekretariat. Das Formular ist von Montag, 7. März, bis Donnerstag, 10. März, auf der Homepage (www.cfg-hockenheim.de) freigeschaltet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Formular ist online auszufüllen, auszudrucken und unterschrieben zusammen mit der Grundschulempfehlung (Blatt drei und vier) bis Donnerstag, 10. März, an die Adresse des CFG zu schicken. Für Schülerinnen und Schüler, die in einer Musikklasse angemeldet werden sollen, ist ein zusätzliches Formular mitzuschicken, das ebenfalls auf der Homepage zu finden ist. zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2