Anstoßen bei Neujahrsempfang vor dem Bildschirm

Zwar steht der Anfang des neuen Jahres erneut im Zeichen der Corona-Pandemie, doch trotzdem will die CDU Hockenheim bei ihrem digitalen Neujahrsempfang mit der Bevölkerung auf das neue Jahr mit einem Glas Sekt anstoßen. So schreibt der Verband in einer Pressemitteilung. Während Vorsitzender Patrick Stypa kurz auf die Aktivitäten des Stadtverbands 2021 schaut, berichtet der Abgeordnete Andreas Sturm über seine Erfahrungen aus dem baden-württembergischen Landtag, bevor man zum gemütlichen Teil übergehen und sich zumindest virtuell zuprosten will.

Der digitale Neujahrsempfang findet am Freitag, 28. Januar, um 19 Uhr statt. Um teilzunehmen, wird ein Computer oder Smartphone mit Internet-Anschluss, Mikrofon und Lautsprecher benötigt, eine Kamera ist ebenfalls hilfreich.

Die Einwahldaten können direkt beim CDU-Vorsitzenden Patrick Stypa unter der Telefonnummer 06205/9 79 69 75 oder E-Mail patrick.stypa@cdu-hockenheim.de angefordert werden. Unter allen Teilnehmern verlost die CDU am Ende des Neujahrsempfangs drei Flaschen Sekt. zg/ps