Antisemitismus als Gefahr

Hockenheim. Im Jahr 2021 kann jüdisches Leben in Deutschland auf eine 1700-jährige Geschichte zurückblicken, die in einem bundesweiten Themenjahr mit vielen Veranstaltungen beleuchtet werden soll. Für eine Vortragsveranstaltung mit Diskussion zum Thema Antisemitismus am Montag, 5. Juli, ab 18 Uhr im Stadthallenrestaurant „Rondeau“ ist es dem Vorsitzenden des Arbeiterwohlfahrt-Ortsvereins Hockenheim und SPD-Landtagsabgeordneten Daniel Born gelungen, mit dem baden-württembergischen Antisemitismus-Beauftragten Dr. Michael Blume (Bild) einen Experten als Referenten zu gewinnen.

Im Sicherheitsbericht des Landes Baden-Württemberg wurde für das Jahr 2020 über eine weitere Zunahme antisemitisch motivierter Gewalt im Vergleich zu 2019 berichtet. Die aktuellen Meldungen über antisemitische Ausschreitungen in Deutschland machen deutlich, dass Antisemitismus in unserem Land nach wie vor eine ernst zu nehmende Gefahr darstellt.

© awo

„Antisemitismus ist nicht nur eine beständige Herausforderung der demokratischen Gesellschaft, die aktuelle Entwicklung macht auch die besondere Brisanz deutlich.“ schildert Born, warum er gerade jetzt eine solche Veranstaltung für geboten betrachtet. Der Hockenheimer Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt lädt alle Interessierten dazu ein. zg