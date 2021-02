  Anwohner des Insultheimer Hofs beschweren sich über Schleichwegfahrer

Hockenheim. Der Insultheimer Hof hat schon viel erlebt: Mal war er rechtsrheinisch, mal linksrheinisch, mal war er pfälzisch, mal badisch. Doch zur Durchgangsstation an einer Hauptverkehrsstraße zu werden, dieses Schicksal blieb ihm in seiner mittlerweile 1500-jährigen Geschichte erspart. Bisher. Nun aber, im Zuge der Sperrung der Salierbrücke und des Umbaus des Knotens der B 39 und der L 722 am Luxhof, hat ihn das Schicksal erreicht. Wobei die beiden Baustellen nicht die Ursache sind, höchstens der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Denn schon seit geraumer Zeit steigt der den Insultheimer Hof querende Verkehr.

AdUnit urban-intext1

Grund genug für Naturschutzwart Uwe Heidenreich, der auch für BUND und Nabu unterwegs ist, Kathrina Arheidt, die auf dem Insultheimer Hof lebt, und Obstwartin Birgit Rinklef, die sich um die Bäume längs des Hofwegs kümmert, sich mittels einer Videokonferenz an unsere Zeitung zu wenden und auf die Zustände aufmerksam zu machen. Denn, darin ist sich das Trio einig, so kann es nicht weitergehen.

Abkürzung für Ortskundige

Von Hockenheim aus gesehen führt vom Mörsch aus der Hofweg in Richtung Insultheimer Hof und bildet dabei grafisch gesehen den Fuß eines „T“. Auf dem Hof knickt der Weg zum einen nach Süden, in Richtung Altlußheim ab, zum anderen nach Norden in Richtung L 722. Was den Weg für sogenannte Schleichwegfahrer interessant macht. Denn die zwischen Hockenheim und Altlußheim vorbeiführende B 39 macht einen Halbbogen bis zu ihrer Kreuzung mit der L 722, der Landstraße vom Talhaus in Richtung Speyer, die zweite Hälfte des Bogens. Da die Salierbrücke gesperrt ist, wird der Verkehr derzeit über die Autobahn geführt, deren Auffahrt an die L 722 angeschlossen ist.

Stellt man sich die ganze Situation grafisch vor, so bilden B 39 und L 722 zwischen Altlußheim und der Autobahnauffahrt ein umgekehrtes V, das durch den Weg über den Insultheimer Hof fast zu einem gleichschenkligen Dreieck wird, was den Hofweg beziehungsweise seine Verlängerung für Schleichwegfahrer ungemein attraktiv macht. Ungeachtet der Schilder, die ihn einzig für landwirtschaftlichen Verkehr freigeben, ungeachtet der Tatsache, dass er durch Naturschutzgebiet führt und ungeachtet des Umstandes, dass er gleichzeitig als Trasse für die Radfahrer dient.

AdUnit urban-intext2

Der Biologe Uwe Heidenreich, der das Gebiet als Naturschutzwart im Auge hat, spricht von unhaltbaren Zuständen, gegen die vorgegangen werden müsse. Ungeachtet der Schleichwegfahrer hat er in den vergangenen Jahren einen Trend beobachtet, dass immer mehr Menschen ohne Rücksicht auf die Umwelt der Natur mit ihren Fahrzeugen auf die Pelle rücken. Ob im Wald oder in der Feldflur – möglichst nahe ran, heißt die Devise der Rücksichtslosen, die sich als Steuerzahler meist noch im Recht sehen, auf Vorschriften und Gesetze pfeifen.

Mit erschreckendem Tempo

Seit der Sperrung der Salierbrücke im Januar 2019 ist alles noch schlimmer geworden, weiß Katharina Arheidt, die auf dem Insultheimer Hof lebt. Der Durchgangsverkehr habe stark zugenommen, berichtet sie und fügt hinzu, dass die Fahrzeuge mit einer erschreckenden Geschwindigkeit unterwegs seien und keine Rücksicht genommen werde.

AdUnit urban-intext3

Ob Tiere oder Kinder – nichts sei vor den Rasern sicher, schimpft Arheidt, die sich mit ihrem Anliegen schon an die Stadt Hockenheim und die Polizei gewandt hat – ohne Erfolg. Niemand fühle sich zuständig, gebiete den Rasern Einhalt. Sie spricht von einer belastenden Situation, unter der besonders die Kinder leiden würden.

AdUnit urban-intext4

Was Arheidt besonders erbost: Den Fahrern, die verbotenerweise den landwirtschaftlichen Weg befahren, fehle jedes Verständnis für die Belange der Anwohner. Spreche man sie auf ihr Fehlverhalten an, werde man beleidigt, beschimpft und bekomme gar Prügel angedroht.

Birgit Rinklef, die oft an den Obstbäumen längs des Holzwegs tätig ist, kann dies nur bestätigen. Der schnurgerade Weg verführe zum Rasen, und komme den Fahrzeugen landwirtschaftliches Gerät entgegen, seien es die Bauern, die ausweichen müssten. „Der Weg ist nicht für Durchgangsverkehr gedacht“, fasst Rinklef ihre Eindrücke zusammen und ärgert sich über die fehlende Sensibilität der Menschen.

Werde jetzt noch die Kreuzung am Lußhof gesperrt, werden die Verkehrsteilnehmer zu einem Umweg von zehn, fünfzehn Kilometern gezwungen, dann sehen Rinklef und Arheidt für den Insultheimer Hof schwarz. Weshalb sie derzeit dabei sind, sich von allen Seiten Hilfe zu holen, die landwirtschaftlichen und naturschützenden Verbände zu mobilisieren. Vielleicht sollte man den Weg einfach mal mit Anhängern dichtmachen oder diese zumindest so stellen, dass den Autofahrern die freie Sicht genommen wird.

„Ich habe schon drei Tiere von der Straße gekratzt“, schimpft Arheidt und will wissen, ob erst ein Kind sterben muss, bevor etwas geschieht. Derzeit seien sehr viele Gänse auf den Wiesen längs des Weges anzutreffen. „Wir wollen sie schützen und betreten extra die Felder nicht“, schüttelt Arheidt ob der durchs Naturschutzgebiet bretternden Fahrzeuge den Kopf.

Gerade wegen der Tiere, die hier ihre Ruhe suchen, sei der Bereich zum Naturschutzgebiet erklärt worden, erklärt Uwe Heidenreich, der sich über die „wie verrückt rasenden Autos“ nur wundern kann. Als Naturschutzwart hat er schon manche Anzeige erstattet und viele Menschen auf ihr Verhalten angesprochen. Aggressivität und die Androhung von Gewalt seien keine seltenen Reaktionen gewesen.

Verstärkte Kontrollen angekündigt

Man sei um eine Lösung bemüht, führte Christian Stalf, der Pressesprecher der Stadt, auf die Situation angesprochen aus. Was jedoch nicht so einfach sei, zumal die Stadt nur für den ruhenden Verkehr zuständig ist. Allerdings könne sie Geschwindigkeitsmessungen durchführen, doch sei dies wenig hilfreich, da die Geräte in dem flachen Gelände schnell auszumachen seien.

Bleibt als beste Maßnahme die Kontrolle durch die Polizei. Und diese habe in Gesprächen schon signalisiert, künftig in dem Bereich weitere Anhaltskontrollen vornehmen zu wollen, stellt Stalf fest. Weshalb sich Schleichwegfahrer darauf einstellen sollten, auf der Strecke angehalten zu werden.