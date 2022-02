Anwohner löscht Feuer

Hockenheim. Polizei und Feuerwehr sind am Mittwochabend gegen 21.30 ausgerückt, nachdem in der Straße „Tiefer Weg“ eine Mülltonne in Brand geraten war. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe der Eigentümer laut Pressemitteilung des Polizeireviers Hockenheim das Feuer bereits mit Wasser aus einem Gartenschlauch gelöscht. Er gab an, dass er mehrere Kartons ins Freie gestellt und neben der Mülltonne platziert hatte. Kurz darauf habe er Flammen gesehen und den Notruf abgesetzt.

Ersten Ermittlungen zufolge sollen kurz zuvor zwei Mädchen im Wohngebiet unterwegs gewesen sein. Ob diese in Zusammenhang mit dem Brand stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Es entstand Schaden an der Mülltonne sowie an der angrenzenden Gartenmauer.

Zeugen gesucht

Zeugen, die die beiden Mädchen gesehen haben oder darüber hinaus sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim unter Telefon 06205/2 86 00 zu melden. pol

