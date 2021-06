Apple-iPads für Lehrkräfte

Eine Sitzung des Hauptausschusses mit Gesamtgemeinderat findet am Dienstag, 8. Juni, 17 Uhr, in der Stadthalle statt. Auf der Tagesordnung der Sitzung steht die Auftragsvergabe für die Lehrkräfteausstattung mit Apple-iPad-Systemen und Zubehör an Hockenheimer Schulen. Außerdem werden Besucherfragen beantwortet, Mitteilungen der Verwaltung weitergegeben und die Mitglieder des Gremiums können Anfragen stellen.

AdUnit urban-intext1

Alle interessierten Bürger sind zur Sitzung eingeladen. Die Teilnehmer werden gebeten, während der Sitzung eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen, sofern keine Befreiung durch eine ärztliche Bescheinigung mitgeführt wird. Die Stadtverwaltung folgt damit Hygieneempfehlungen, um einen Beitrag zur Eindämmung des Coronavirus zu leisten. Die Beratungsvorlagen können vorab über das Bürgerinfoportal Session auf der Internetseite https://www.hockenheim.de/sitzungstermine abgerufen werden. zg