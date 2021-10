Aquadrom öffnet Freibad erstmals für Vierbeiner

Hockenheim. Mit dem Ende der Freibadsaison kommen im Aquadrom auch die Vierbeiner auf ihre Kosten. Das Erlebnisbad lädt am Freitag, 8. Oktober, zwischen 10 und 14 Uhr zum ersten „Hundeschwimmen“ im Aquadrom ein. Der Eintritt in den Freibadbereich mit den Vierbeinern erfolgt an diesem Tag über die Beethovenstraße und ist kostenlos. Eine Spende ist willkommen und soll einem Tierheim zugutekommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Mitführen des Impfausweises des Hundes und der Hundemarke ist an diesem Tag erforderlich. Die Hundebesitzer müssen einen 3G-Nachweis (geimpft, genesen, getestet) vorlegen. Jeder Hundehalter ist für die Hinterlassenschaften seine Tiers selbst verantwortlich. Das Aquadromteam appelliert an die Besucher für ein rücksichtsvolles Miteinander. Leinenpflicht besteht nicht, kostenpflichtige Getränke und Speisen werden von der Trattoria Aquaria angeboten.

Becken gut überschaubar

„Hunde lieben das Schwimmen und Spielen mit ihren Artgenossen. Ein Schwimmtag vereint für die Vierbeiner beide Elemente“, erläutert Aquadrom-Betriebsleiter Gregor Ries die Gründe für den ersten Hundeschwimmtag. „Die Tierbesitzer können sich austauschen und mit Gleichgesinnten ein paar angenehme Stunden verbringen.“ Das Baden im Freibadbereich hält Ries für die Tiere für „sehr sicher“. Als Halter habe man einen sehr guten Überblick über das Wasser. Die Hunde können von allen Seiten ins Becken springen. „Der Beckenboden ist eben und sauber. Es liegen keine Fremdkörper im Wasser, es gibt keine gefährlichen Strömungen oder Untiefen“, erläutert Ries. zg