Aquarienausstellung im Park geöffnet

Hockenheim. Auf mehr Publikumsinteresse hoffen die Zierfischfreunde Amazonas an den kommenden Ausstellungssonntagen, 4. und 18. Juli, an denen die Fischwelten hinter Glas von 10 bis 18 Uhr besichtigt werden können. Durch einen Glasschaden musste ein neues Aquarium angeschafft werden, das den in Thailand heimischen Fadenfischen, Prachtschmerlen, dem Fransenlipper und Rüsselbarben ein neues und deutlich größeres Zuhause bietet.

Die Zierfischfreunde weisen darauf hin, dass beim Besuch der Ausstellung weiterhin die Corona-Regeln einzuhalten sind. Im August ist Sommerpause, verbunden mit der Hoffnung, dass ab der Wiedereröffnung im September gesundheitsvorsorgliche Lockerungen möglich sind. Man erreicht die Ausstellung auf kurzem, ausgeschilderten Fußweg ab Parkeingang Städtischer Kindergarten, Dresdener Straße, gegenüber der Hausnummer 10. zg