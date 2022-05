Arbeit im Weinberg Gottes ist im Umbruch

„Ich bin viele Jahre dabei, aber das ist der erste Haushalt, den ich mit verantworte, der in einer Kirche verabschiedet wird.“ Mit dieser schmunzelnden Bemerkung eröffnete Walter Funk, Vorsitzender des Finanzausschusses seinen Bericht über den Haushalt 2022/2023 des evangelischen Kirchenbezirks Südliche Kurpfalz. Bei einem Gesamtvolumen von 55 8 340 Euro für das Jahr 2022 und 536 880 Euro für das Jahr 2023 wurde der Haushalt nach einigen Erklärungen und Fragen bei der Bezirkssynode verabschiedet, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Bezirkssynode der Südlichen Kurpfalz in der Hockenheimer Stadtkirche befasste sich ausführlich mit Zahlen und Strukturen. Aber schon bei der Andacht wurde klar: Kirchliches Leben hängt entscheidend von den Menschen ab, die mit diesen Mitteln und dem Segen Gottes sich für die Menschen in der Region starkmachen. Lehrvikarin Dr. Annemarie Kaschub machte in ihrer Kurzansprache deutlich, dass die Bitte um „Arbeiter im Weinberg Gottes“ wesentlich sei, um weiterhin kirchliche Arbeit auch mit weniger Ressourcen gut voranzubringen.

Walter Funk und Simone Heitz vom Verwaltungs- und Serviceamt stellten sich den Fragen der Synodalen zum nächsten Doppelhaushalt, der mithilfe einer Summe von 21 550 Euro (2022) und 24 230 Euro (2023) aus den Rücklagen des Bezirks ausgeglichen werden konnte. Die Bezirksumlage der Kirchengemeinden sei so auf gleichem Niveau gehalten worden.

Kirchengemeinden und -bezirk befinden sich im Umbruch des Transformationsprozesses der Landeskirche in Baden. Bis 2032 müssen 30 Prozent der Mittel eingespart werden. Diese Kürzungen betreffen Gebäude und Personalstellen. Die Landessynodalen Dr. Jochen Beurer (Wiesloch) und Pfarrerin Natalie Wiesner (Leimen) berichteten von den Beschlüssen der Landeskirche, den Ursachen und Auswirkungen dieses Prozesses. Regionale Kooperation sei dabei ein Stichwort, das es umzusetzen gilt. In welcher Rechtsform werden zukünftig Kirchengemeinden enger zusammenarbeiten? Dazu gibt es Vorschläge aus der Landeskirche, die bis 2032 umgesetzt werden sollen.

Kirchliche Gebäude erhalten eine Klassifizierung (Gebäudeampel), um deutlich zu machen, welche nachhaltig Bestand haben werden und welche nicht mehr mit Mitteln der Landeskirche unterstützt werden. All diese Prozesse finden unter hoher Beteiligung der Kirchengemeinden und Gremien statt. Die stellvertretende Dekanin Katharina Garben (Neulußheim) berichtete von der Arbeit der Strategiegruppe, die sich zunächst nicht mit Zahlen, sondern mit den Aufgaben der Kirche für die Zukunft auseinandergesetzt habe. Dem Bezirkskirchenrat sei es wichtig gewesen, dies mit unter 30-jährigen Mitgliedern der Kirchengemeinde zu diskutieren. Wie sieht die Arbeit der Kirche in Zukunft aus? Der Glaube werde auch 2032 Menschen verbinden und ihnen Orientierung geben. In jeder Ortschaft werde es eine hauptamtliche Präsenz geben. „Die vier Regionen der Südlichen Kurpfalz werden inhaltliche Schwerpunkte bilden und dafür individuell ausgestattet. „Kirchengemeinden werden etwas abgeben, aber die Regionen werden dadurch gewinnen.“

Der stellvertretene Vorsitzende Dr. Holger Lehmann aus Walldorf dankte den Verantwortlichen im Bezirkskirchenrat und der Strategiegruppe für die transparente Arbeit und alle Impulse für den weiteren Weg. Ursula Igel, die Bezirksleitung des Diakonischen Werkes in der Südlichen Kurpfalz war zum letzten Mal bei einer Synode dabei. Sie berichtete von einigen strukturellen Veränderungen der diakonischen Arbeit in der Schuldnerberatung, bevor Diakoniepfarrerin Henriette Freidhof sie herzlich verabschiedete. „Wir haben profitiert von deiner Expertise, deinen klaren hilfreiche Gedanken. Du hast uns die Augen geöffnet für die diakonischen Themen.“

Der selbstverständlich wertschätzende Blick auf Kirchengemeinden von Ursula Igel macht deutlich: Hier liegt die Basis und die Begründung für alle kirchliche Arbeit – in dem Willen, vor Ort Menschen zu helfen, die in Not sind.

„Vergessen Sie die Diakonie nicht“

Sie berichtete auf Nachfrage nach ihren Erlebnissen von der Arbeit mit Geflüchteten, die 2015 zu Anfang und nun auch wieder am Ende ihrer Tätigkeit so intensiv und notwendig gewesen sei. „Inzwischen sind wir als Institution gefragt, als kompetente Ansprechpartner in dieser Arbeit.“ Es gebe viele Kooperationsverträge mit den Kommunen. Der Diakonieverband habe sich in Igels Zeit zum verlässlich gefragten Kooperationspartner entwickelt. „Diakonie funktioniert in der Südlichen Kurpfalz zwischen Menschen und nicht nur zwischen Institutionen.“ Das war Ursula Igels Fazit für die Arbeit in der Region. In Kirchengemeinden, Ortschaften der Region kennen sich die Menschen und leisten zusammen Unglaubliches, wenn Hilfe gebraucht wird. „Vergessen Sie die Diakonie nicht“, bat sie.

Schriftführerin und Öffentlichkeitsbeauftragte Elke Piechatzek stellte anschließend den Synodalen den Schulungsplan der digitalen Dokumentation im Bezirk vor. Die Landeskirche stelle für die digitale Arbeit der Zukunft allen Gemeinden dazu Instrumente bereit. Alle Verantwortlichen würden bis zu den Sommerferien geschult sein, um mitarbeiten zu können. Synodenvorsitzender Michael Dahlinger richtete den Blick beim Thema der nächsten Synode über die Entwicklung der Kirche in Deutschland hinaus: „Die Ökumenische Weltversammlung der Kirchen wird diesen Herbst 50 Kilometer weg von uns in Karlsruhe stattfinden.“ Die Synode im Herbst werde sich ausführlich mit diesem Ereignis und deren Beschlüsse befassen.

Eine Synode mit Zahlen und Strukturdebatte in einer Kirche – deutlicher könne es nicht werden, was „Arbeit im Weinberg“ eben auch bedeutet. Der Vorsitzende schloss mit einem Bild aus einer Kirchenrechtsvorlesung. „Der Glaube und Evangelium sind wie ein Eidotter, es braucht Struktur und Schale, damit es nicht zerfließt und wirken kann.“ Der Kirchenbezirk habe sich finanziell gut aufgestellt und setze auf hohe Beteiligung und intensives Arbeiten am Transformationsprozess der Kirche, um auch in Zukunft relevant, kompetent und hilfreich für die Menschen der Region wirken zu können. zg