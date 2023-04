Arbeiten im Schulgelände gehen weiter

Im aktuellen Haushaltjahr ist der zweite Bauabschnitt der Fenstersanierung im Gauß-Gymnasium geplant. Dabei sollen die kompletten Fenster auf der Südseite – auch die im Lehrerzimmer – getauscht werden. Abteilungsleiterin Katrin Pfisterer vom Fachbereich Bauen und Wohnen erläuterte in der jüngsten Gemeinderatsitzung die Maßnahme, die rund 270 Quadratmeter Aluminiumfenster und Raffstore zum Demontieren und Entsorgen sowie die Lieferung und Montage des neuen Materials beinhaltet.

Der Gemeinderat genehmigte ohne Aussprache und einstimmig die Auftragsvergabe an die Firma Hewe Glas- und Metallbau aus Lahr als günstigster Bieter für den Preis von 267 274 Euro. Zum Submissionstermin hatten 14 Angebote vorgelegen.

Die Arbeiten sind für die Sommerferien im August geplant. In Absprache mit der Firma kann schon in den Pfingstferien begonnen werden. Entsprechende Förderungen für die Fenstersanierung werden geprüft und beantragt. Der Förderbescheid steht noch aus, mit der Maßnahme darf aber begonnen werden. Der erste Bauabschnitt wurde mit rund 20 Prozent der förderfähigen Kosten bezuschusst.

Der Gemeinderat beauftragte die Verwaltung, die Containeranlage im ehemaligen Schulhof der Hartmann-Baumann-Schule umzubauen. Wegen der Komplexität der Maßnahme darf der Umbau nur durch die Firma Algeco aus Kehl erfolgen, die die Container errichtet hat. Sonst würde die Anlage aus statischer Sicht keine Zulassung mehr bekommen. Der Auftrag wurde mit einer Angebotssumme von 327 564,77 Euro vergeben.

Der Gemeinderat hatte im Februar die Maßnahme zur Umstrukturierung im Schulzentrum für die nächsten Haushaltsjahre genehmigt. Hierbei wurde auch beschlossen, dass die Containeranlage im ehemaligen Schulhof der Hartmann-Baumann-Schule umgebaut und die Schule am Kraichbach in diese Containeranlage umziehen soll. Die Arbeiten sollen bis zu den Sommerferien abgeschlossen sein.

Die Maßnahme kann unabhängig von der Ferienzeit ausgeführt werden, da die Anlage derzeit leer steht. Zurzeit belegt die Schule am Kraichbach Gebäudekomplexe, die Containeranlage an der Arndtstraße sowie einen Teil des Fachklassengebäudes. Fachbereichsleiterin Katrin Pfisterer zeigte die Grundrisse. Die zweigeschossige Anlage im Schulhof wird im Innenbereich so umgebaut, dass die Schule wieder in einem Gebäude komplett untergebracht werden kann, inklusive aller Klassenzimmer, der Fachräume und des Verwaltungsbereichs. Die Klassenzimmer werden verkleinert und modernisiert. Entsprechend müssen hierzu Anschlussarbeiten an den Decken und Böden sowie bei der Wasser-, Heizungs- und Elektroinstallation vorgenommen werden. Im Erdgeschoss wird ein Abstellraum zu einem barrierefreien WC-Bereich umgebaut, die Treppenanlage erhält einen Lifter. Ein barrierefreier Zugang ist als Rampe bereits am Gebäude montiert.

Je nach Anforderung werden Böden neu verlegt, Fensterflächen vergrößert. Die gesamte Anlage wird neu gestrichen. vw