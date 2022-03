Arnim Töpel tritt Anfang April im Hockenheimer Pumpwerk auf

Hockenheim. „Mei Mussisch – meine Musik + demm Günda seini“ lautet der Titel des neuen Programms von Arnim Töpel. Der bekannte Musiker tritt damit am Freitag, 1. April, um 20 Uhr im Kulturhaus Pumpwerk auf.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

22 Jahre ist der „Masterbabbler“ Arnim Töpels jetzt mit seinem Piano beruflich auf der Bühne. Begonnen hat alles mit Musik und die ist und bleibt bei seinen Auftritten neben der Mundart sein Markenzeichen. Die Besucher hören Songs aus seinen Anfängen als Töpel und Lieder aus seinen bisherigen neun Soloprogrammen. Bevorzugt in seinem geliebten Kurpfälzisch, das er seit seinem „Hallole, isch bins, de Günda“ aus dem Jahre 1990 so gerne mit seinem Alter Ego pflegt und unbedingt bewahren helfen will.

Arnim Töpel und sein Piano warten auf die Fans musikalischer Pop-, Rock-, Schlager- und Chanson-Songs. © Töpel

Dazu gibt Arnim Töpel Einblicke in seinen musikalischen Weg: Seine Lieblingsstücke aus der Pop-, Rock-, Schlager- und Chanson-Welt, die ihn geprägt und begleitet haben. Von Gus Backus bis Slade. Allesamt in „töpeltypischer“ Spezialversion. Und nicht zuletzt wartet er in Hockenheim mit neuen Gassenhauern auf: „Hosch du aa ä E-Bike? Versuchen Sie das mal auf Hochdeutsch! Liewa net!“

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Pumpwerk Kabarettist Stephan Bauer setzt in Hockenheim treffende Pointen Mehr erfahren Ausschuss für Soziales, Jugend, Kultur und Sport Kinder- und Jugendbüro Pumpwerk soll Unterstützung koordinieren Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Veranstaltungen Hockenheimer Marketing-Verein plant wieder Feste Mehr erfahren

Karten für 18 Euro (ermäßigt 16 Euro für Schüler, Studenten und Schwerbehinderte) gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, in der Stadthalle Hockenheim, im Kartenshop der Schwetzinger Zeitung sowie unter der Ticket-Hotline 06205/21 10 10. Auf der Internetseite www.pumpwerk-hockenheim.de können Karten reserviert werden. zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2