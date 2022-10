Arztpraxen bleiben zu

Hockenheim. Protest gegen die Gesundheitspolitik der Bundesregierung: Ein Teil der Praxen des Ärztenetzes Hockenheim bleibt an diesem Mittwoch, 5. Oktober, geschlossen. Das hat der Vorsitzende des Ärztenetzes, Dr. Michael Eckstein ( Reilingen) am Dienstag in einer Presseerklärung mitgeteilt.

Die Beschäftigten der geschlossenen Praxen nehmen laut Eckstein gemeinsam an einem Fortbildungstag/Protesttag teil. Ein Thema der Fortbildung werde die Gesundheitspolitik dieser und der vergangenen Bundesregierungen sein. „Seit Jahren erschweren schlecht gemachte Gesetze unsere Arbeit und führen handwerklich miserabel geplante Vorhaben wie die Digitalisierung des Gesundheitswesens zu Mehrkosten im dreistelligen Millionenbereich und zu Mehrarbeit in den Praxen, anstatt den Praxen die Arbeit zu erleichtern und die Versorgung der Patienten zu verbessern“, heißt es in der Erklärung.

Auslöser der jetzigen Protests in vielen Regionen in Deutschland sei die Rücknahme der Vergütung von Neupatienten. Die Darstellung der Kassen, diese Vergütung sei ein Bonus gewesen, sei eine „bösartige Verdrehung der Realität“, schreibt Eckstein. Fachärzte bekämen in der Regel rund 20 Prozent ihrer Leistungen seit vielen Jahren nicht bezahlt, ihre Honorarauszahlung sei budgetiert.

„Verdrehung der Wirklichkeit“

„Wenn ein Facharzt 100 Patienten behandelt, bekommt er nur für 80 Patienten Honorar. Das unter anderem von Herrn Lauterbach vor zwei Jahren noch hochgepriesene Gesetz führte dazu, dass Neupatienten korrekt bezahlt werden und nicht unter die 80-Prozent-Budgetregel fallen. Das war ein Anreiz, trotz begrenzter Kapazität Patienten aufzunehmen. Da von Boni zu sprechen, gehört in den Bereich der Kassenpropaganda und verdreht die Wirklichkeit“, teilt Eckstein mit.

Ein Arbeitsvertrag, in dem steht, dass man für 40 Stunden Arbeit nur 32 Stunden Gehalt bekommt, würde einer juristischen Prüfung wohl nicht standhalten. Im Gesundheitswesen, insbesondere bei den Fachärzten, sei es aber genau so.

Die jetzt geplante Rücknahme des Terminservice- und Versorgungsgesetzes (TSVG) sei aber nur der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Eckstein: „Der Unmut in der Ärzteschaft ist immens groß und die Ärzteschaft wird jetzt nicht mehr stillhalten. Überall im Land regt sich Protest und es wird mit Sicherheit weitere Aktionen geben, um der Politik und der Öffentlichkeit zu zeigen, dass es so nicht mehr weitergehen kann und dass die Patientenversorgung in den nächsten Jahren erheblich gefährdet ist.“

Eckstein kritisiert daneben unter anderem auch die Budgetierung von Leistungen „unsinnige Regresse“, „zeitfressende Bürokratie“, eine „mauernde und herabwürdigende Haltung des Spitzenverbandes der Krankenkassen, die Nullrunden fordert in einer Zeit, in der uns die Kosten davon laufen“. zg/mm