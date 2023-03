Arztvortrag zur Arthrose in Hockenheim

Stuttgart/Hockenheim. Welche Prävention und Therapie gibt es bei Arthrose? Diese und andere Fragen beantworten Fachärzte beim Arzt-Patienten-Forum Dienstag, 7. März, 18.30 bis 20.30 Uhr in der Zehntscheune, Raum 1, in Hockenheim Veranstalter ist die Volkshochschule Hockenheim in Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW).

Die Arthrose der Gelenke und der Wirbelsäule führt zu einer deutlichen Einschränkung der Lebensqualität. Die Referenten Dr. Martin Stock, Maximilian Konze und Dr. Neil Holland zeigen, wie eine Arthrose entsteht und wie man sie feststellen kann.

Schwerpunkt des Abends jedoch ist die Darstellung bewährter und neuer nicht operativer Behandlungsmöglichkeiten der Arthrose. Es ist heute häufig möglich, trotz Arthrose seine Vitalität, Selbstständigkeit und Lebensfreude zu bewahren. Operationen lassen sich bei rechtzeitiger Diagnosestellung oft vermeiden oder lange hinausschieben.

Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit, Fragen an die Referenten zu stellen. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung erforderlich unter der Telefonnummer 06205/92 26 49 oder per E-Mail an info@vhs-hockenheim.de. vhs