Aschenbahn wird fit gemacht

Der Winter lässt noch nicht so recht los, er wehrt sich mit aller Macht und tiefen Temperaturen gegen den Frühling. Aber ein paar fleißige Mitglieder der Leichtathletikabteilung des HSV Hockenheim haben die wenigen schönen Tage in den vergangenen Wochen genutzt und sich an die Arbeit gemacht, die Aschenbahn aus dem Winterschlaf zu holen, teilt der HVS in einem Pressebericht mit.

So gingen Kleingruppen aus jeweils zwei Personen ans Werk, die pflanzlichen Überreste des letzten Herbsts und die oberste Unkrautschicht zu entfernen. Dabei war unübersehbar, dass die Bahn in den vergangenen Wochen unter unerlaubter Nutzung an einigen Stellen ziemlich gelitten hatte. Tiefe Fußballstollenabdrücke lassen vermuten, dass vereinsfremde Sportler hier unterwegs waren.

Runden mit Traktor und Walze kommen beim HSV vor den Runden der Leichtathleten: Axel Schütz sorgt für eine ebene Bahn für die Sportler. © Gumbel/HSV

Die tiefen Fußspuren sind inzwischen eben gezogen und die ersten Walzungen sind erfolgt. Dennoch ist unübersehbar, dass die Aschenbahn einer gewissen Grundsanierung bedarf. Zwar ist der Austausch der Asche- durch eine Kunststoffbahn wegen den immensen Kosten selbst mit verschiedenen Fördermitteln der Stadt und Sportverbände für den Verein nicht finanzierbar, jedoch genehmigte der HSV-Vorstand die Anschaffung eines neuen Abziehnetzes und die fachgerechte Sanierung der oberen Ascheschicht durch eine Firma.

Erneuerten Zustand erhalten

Die Mitglieder der Leichtathletikabteilung werden dann versuchen, in freiwilligen Arbeitsstunden den erneuerten Zustand zumindest zu erhalten. Nach Abschluss der Arbeiten stehen einer offiziellen Saisoneröffnung und hoffentlich pfleglicher Nutzung durch die Vereinsmitglieder nur noch die aktuellen Inzidenzzahlen entgegen. zg

