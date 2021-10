Der Countdown läuft: In zehn Tagen ist der Hockenheimring Schauplatz eines Sportereignisses, wie es die Rennstrecke noch nicht erlebt hat. Die Premiere der Ring Running Series am Sonntag, 17. Oktober, zieht über 1000 ambitionierte Läufer an – aus ganz Deutschland, wie Projektleiter Björn Steinmetz im Gespräch mit unserer Zeitung erläutert. Für Ring-Geschäftsführer Jochen Nerpel ist die

...