Hockenheim. Die Kolpingsfamilie Hockenheim bietet allen Interessierten in der katholischen Pfarrkirche St. Georg eine „Atempause für die Seele“ an. Der nächste Termin der Abendandacht ist am Montag, 10 Mai, 19 Uhr. Teilnehmer werden gebeten, sich im Pfarrbüro, Telefon 06205/9 41 90, anzumelden.

