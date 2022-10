Auch gastronomisch auf Höchstleistung ausgelegt

Denkt man an Porsche und an den Hockenheimring, kommen einem zunächst eher Bilder von Sportwagen auf der Rennstrecke in den Sinn. Besucht man aber das Restaurant des Porsche Experience Center Hockenheimring, wird schnell klar, dass den Besuchern hier weit mehr geboten wird als eine Vielzahl an exklusiv ausgestatteten Porsche Modellen, die sich auf dem hauseigenen Rundkurs und dem Offroad-Parcours herausfordern lassen.

Ambiente ein Ereignis für sich

Das Ambiente selbst ist ein Ereignis für sich. Entworfen wurde das Restaurant mit spektakulärem Panoramablick auf das legendäre Motodrom vom Nachwuchs-Innenarchitekten Igor Iastrebov, dessen Werk durch eine moderne, detailreiche Gestaltung beeindruckt. Und auch das kulinarische Angebot zeichnet sich konsequent durch feste Prinzipien aus. Die exquisit angerichteten Speisen werden hausgemacht zubereitet, auf die Saison ausgerichtet und die Zutaten werden überwiegend bei regionalen Produzenten eingekauft.

Die Mitarbeiter denken sich immer wieder neue Highlights aus, wie einen Adventsbrunch für die kommende Weihnachtssaison, der im Zeitraum vom 14. November bis 18. Dezember an ausgewählten Sonntagen ausgerichtet wird. Die großzügige Auswahl reicht von köstlichen Vorspeisen und Frühstücksklassikern über eine jahreszeitliche Suppe bis zu drei leckeren Hauptgängen und schließt mit einem Dessertbuffet aus der hauseigenen Patisserie ab. Dabei kommt jeder Gast auf seine Kosten.

Fazit: Ein Besuch des Porsche Experience Center Hockenheimring ist nicht nur ein Ereignis für Sportwagenliebhaber, sondern für jeden, der seinen Gaumen verwöhnen will und gerade jetzt in der kommenden Vorweihnachtszeit der perfekte Anlass, einmal abzuschalten und zu genießen. Auch als Weihnachtsgeschenk wird dieses Erlebnis in Form von Gutscheinen garantiert für leuchtende Augen sorgen.

Tische im Restaurant oder Geschenkgutscheine für kulinarische Momente oder Fahrerlebnisse mit unterschiedlichen Porsche Fahrzeugen können ganz einfach über die Website gebucht werden.