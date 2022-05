Audi brennt nach technischem Defekt aus

Vermutlich wegen eines technischen Defekts ist ein Audi am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr in einer Hofeinfahrt in der Albert-Einstein-Straße fast vollständig ausgebrannt. Die Freiwillige Feuerwehr Hockenheim hat das Feuer mit zehn Einsatzkräften schnell gelöscht und ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindert. Dennoch musste das Neun-Parteien-Haus vorsorglich geräumt werden.

Die Eigentümerin hatte kurz zuvor bemerkt, dass das Auto ungewöhnliche Geräusche von sich gab, unmittelbar nach dem Abstellen ging der Audi in Flammen auf. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Auto bereits in Vollbrand. Erste Ermittlungen deuten auf einen technischen Defekt als Brandursache hin. Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von etwa 25 000 Euro. pol

