Auf anderem Weg zu G 9 und Hochschulreife gelangen

Ein Tisch mit bunten Knöpfen, Filz und anderen Accessoires – für Kinder ein supermotivierender Anblick, der zum Anfassen, Mitmachen und selbst Tätigwerden einlädt. Das Team des Faches Alltagskultur, Ernährung und Soziales (AES) hatte sich mit dem Basteln eines eigenen und selbst hergestellten Schlüsselanhängers etwas ganz Besonderes für die aktuellen Viertklässler und potenziellen zukünftigen THRS-Schüler bei „THRS-go!“, dem Infonachmittag der Theodor-Heuss-Realschule Hockenheim, ausgedacht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Und dieses Angebot des sogenannten „Wahlpflichtfaches“, das mit seiner Praxisorientierung einCharakteristikum der Realschulen ist, war eines von vielen ander Mitmachangeboten der einzelnen Fächer. Neben diesem praktischen Probieren für Kinder gab es auch Elternvorträge, Schulhausführungen, das Elterncafé und natürlich jede Menge Gesprächsgelegenheiten mit Schulleitung, Lehrkräften und auch mit aktuellen THRS-Schülerinnen und Schülern, die als Scouts die Viertklässler zu ihren Stationen und Workshops lotsten.

Weitere Profile angedacht

Das Mitmachangebot im Fach AES zum Herstellen eines Schlüsselanhängers ist sehr beliebt beim Infotag. © Pitsch/THRS

Großer Andrang herrschte bei den Ständen der Profile „Bilingual“ und „IT“, an denen sich Eltern und Kinder über die möglichen Bildungsangebote kundig machen konnten. Zudem informierte Schulleiterin Marion Marker-Schrotz über die angedachten weiteren Profile „Kultur“ und „Nachhaltigkeit“, die zum neuen Schuljahr zwar noch nicht durchkonzipiert sein werden, wohl aber als Pilotklassen beginnen, indem Projekte, Inhalte und Methoden inden beiden Bereichen ausprobiert werden.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Tag der offenen Tür Bildung am Puls der Zeit: Schulen in Schwetzingen stellen sich vor Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Tag der offenen Tür Hebel-Gymnasium in Schwetzingen zeigt sich vielseitig Mehr erfahren Bildung Berufliche Schulen in Schwetzingen: Infos über alle pädagogischen Konzepte Mehr erfahren

Interessanterweise waren viele Eltern von Kindern mit einer Gymnasialempfehlung, denen es wichtig war, den Lern- und Leistungsdruck und die nicht kindgemäße Lernstoffüberfrachtung an einem G8 zu vermeiden. „Zu viel Druck macht krank“, fand eine Mutter, die sich für ihre Tochter für das Bilingualprofil interessierte.

Vollwertiges Abitur aufsatteln

Schulleiterin Marker-Schrotz entgegnete: „Wenn Sie G9 haben möchten, dann melden Sie ihr Kind an der THRS an, nach dem Realschulabschluss kann bei entsprechender Leistung über ein berufliches Gymnasium, beispielsweise in Schwetzingen, ohne Probleme in den Klassen 11 bis13 ein vollwertiges Abitur draufgesetzt werden. Die Realschule mit dem anschließenden Wechsel an ein berufliches Gymnasium ist letztlich G 9.“

Von diesem Bildungsweg wüssten noch zu wenige Eltern in Klassenstufe vier, weil der Abschluss der Kinder noch in weiter Ferne liege. „Daher wollen wir aufzeigen, dass das ein realistischer und auch in der Vergangenheit gut genutzter Bildungsweg zum Abitur sein kann“, sagt die Realschulrektorin.

Durch die Kooperation mit der Carl-Theodor-Schule (Wirtschaftsgymnasium) mit ihrem internationalen Profil in der Oberstufe passe gerade der Bilingual-Zug der THRS zu diesem G9-Konzept. Zahlreiche „Bili“-Klassen-Absolventen machten nach dem Realschulabschluss weiter an der Carl-Theodor-Schule (CTS) in Schwetzingen, um dort ein vollwertiges Abitur zu erhalten, das die Tür zu allen Studiengängen öffnet.

Gute Kontakte zur Schott-Schule

Auch mit dem Technischen Gymnasium in Schwetzingen, der Erhart-Schott-Schule (ESSS) mit dem Mechatronik- oder Technik-und-Management-Profil pflege man gute Kontakte. Dort ist der dreijährige Bildungsgang nach dem Realschulabschluss zu einem vollwertigen Abitur ebenfalls möglich. „G 9 ist nicht weg – es ist nur ein anderer Weg“, bemerkt Marion Marker-Schrotz. zg/rp