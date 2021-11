Fußbälle sind nicht die einzigen Kugeln, die beim VfL an der Waldstraße rollen. Seit Jahrzehnten ist das Clubgelände auch eine bekannte Adresse für Kegler. Damit das so bleibt, hat der Verein in den vergangenen Monaten kräftig investiert: Rund 125 000 Euro flossen nach Informationen von Vorsitzendem Uwe Zahn in die Modernisierung der Kegelbahnen und ihrer Umgebung. Mit einem Helferfest hat der

...