Auf Prüfungen vorbereiten

Hockenheim. Die Volkshochschule bietet in den Herbstferien Vorbereitungskurse auf das Abitur und die Realschulprüfung an. Die Kurse finden im VHS-Haus in der Heidelberger Straße 16 a statt. „Sollte der Präsenzunterricht nicht möglich sein, werden die Kurse online durchgeführt“, heißt es in einer Pressemitteilung der Verantwortlichen. Bei der Kursanmeldung sollen Teilnehmer daher ihre E-Mail-Adresse angeben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wer an der Realschule in Mathematik geprüft wird, kann sich von Dienstag, 2. November, bis Samstag, 6. November, täglich von 13 bis 16 Uhr im VHS-Haus darauf vorbereiten. Ein Kurs für die Leistungsfach-Abiturprüfung findet in derselben Woche täglich von 9.30 bis 12.30 Uhr statt. Schüler, die Unterstützung vor einer Beruflichen Abiturprüfung in Mathematik wünschen, können einen dritten VHS-Kurs täglich von 16.30 bis 19.30 Uhr besuchen.

Anmeldung ab sofort möglich

Eine Anmeldung zu den Kursen sind bei der VHS-Geschäftsstelle Hockenheim, Heidelberger Straße 16 a, unter Telefon 06205/92 26 49 oder schriftlich per E-Mail an die Adresse info@vhs-hockenheim.de möglich. Auch Auskünfte sind auf diesen Wegen erhältlich. zg

Info: Weitere Infos gibt es auf www.vhs-hockenheim.de

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2