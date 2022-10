Aufbruchsignal für die Zukunft des Stadtwalds

Die Pläne für eine Erweiterung der Tank- und Rastanlage Hockenheim-West sind vom Tisch. Dies berichteten wir in unserer Wochenendausgabe, verbunden mit dem Hinweis, dass weder die Stadt noch die BI Pro Stadtwald C4 hierüber informiert wurden.

Die Stadt wehrt sich in großer Geschlossenheit und mit Unterstützung von Bundes- und Landtagsabgeordneten seit über drei Jahren gegen die Pläne. Die Bürgerinitiative sammelte fast 4000 Unterschriften gegen das Vorhaben. Nach dem Übergang der Zuständigkeit flossen keine Informationen mehr über den Stand der Planung.

Breite Zustimmung

Kein Wunder, wenn sich Stadt und Bürgerinitiative über die Aufgabe der Pläne freuen. Auch die Landtagsabgeordneten Sturm (CDU) und Baumann (Grüne) äußern ihre Zufriedenheit über die geänderten Pläne.

Der Landtagsabgeordnete Andreas Sturm (CDU) freut sich über die Mitteilung der Autobahn GmbH, dass die Erweiterungspläne für die Lkw-Stellplätze an der Raststätte verworfen wurden und damit der Erhalt des Stadtwaldes gesichert sei.

Der Grund, dass die Raststätte für eine Erweiterung nicht in Betracht komme, sei die Verkehrssituation, da die Zusammenführung der A 61 und der A 6 auf diesem Autobahnabschnitt zu einem deutlich höheren LKW-Verkehr führe, was im Hinblick auf die Verkehrssicherheit nicht vertretbar sei.

Sturm: »Das sind gute Nachrichten für Hockenheim. Ich danke insbesondere der ,Bürgerinitiative Pro Stadtwald C4‘ für die jahrelange unermüdliche Arbeit. Die BI hat sich nicht nur gegen die Raststättenerweiterung ausgesprochen, sondern mit Baumpflanzaktionen und Putzaktionen konstruktiv mitgearbeitet.

Das ist wirklich vorbildliches bürgerschaftliches Engagement. Nachdem die Raststättenerweiterung vom Tisch ist, kann nunmehr mit voller Kraft die dringend notwendige Wiederaufforstung des Stadtwaldes vorangetrieben werden. Diese Entscheidung ist ein Aufbruchsignal. Der Erhalt des Waldes als Naherholungsgebiet, Lärmschutz und wichtiger ökologischer Lebensraum für den Umweltschutz ist zentral für unsere Region.“

Der Landtagsabgeordnete weiter: „Die Entscheidung der Autobahn GmbH ist richtig. Natürlich sehe auch ich die Notwendigkeit, die Kapazitäten für LKW-Stellplätze auszubauen, aber hierfür gibt es weitaus geeignetere Plätze.“

Die BI Pro Stadtwald habe gezeigt, wie wichtig und wertvoll das Engagement von Bürgerinnen und Bürgern sei. Gerne stehe er, so Sturm abschließend mit Blick auf die Wiederaufforstung des Stadtwaldes, der BI auch weiterhin mit Rat und Tat zur Seite.

Naherholungsgebiet erhalten

Auch der Landtagsabgeordnete der Grünen, Dr. Andre Baumann, zeigt sich mit der Nachricht, dass es keine Erweiterung der Tank- und Rastanlage Hockenheim-West geben, zufrieden. „Ich begrüße es sehr, dass nun keine Bäume im Hockenheimer Stadtwald einer Vergrößerung der Lkw-Rastanlage weichen müssen. Der Stadtwald ist ein Naherholungsgebiet und dient als Lärmschutz und grüne Lunge für den angrenzenden Wohnbereich. Und es ist gut, dass es so bleiben wird.“

Baumann hatte sich in den vergangenen Monaten und Jahren für einen Erhalt des Waldes eingesetzt. Unter anderem war auf Einladung Baumanns der heutige Bundesminister Cem Özdemir vor Ort zu Besuch.

Nun gehe es nach Ansicht Baumanns darum, die Waldflächen fit für den Klimawandel zu machen. „Die Sommer werden auch bei uns immer heißer und trockener werden. Viele bei uns heimischen Baumarten sind auf derart warme Sommer nicht ausgelegt“, sagte Baumann. Der Baumbestand des Stadtwaldes ist im Bereich des C4 sehr ausgedünnt. Die vereinzelt stehenden Kiefern sind krank und schwach. Die von der Bürgerinitiative „Pro Stadtwald C4“ initiierten Pflanzaktionen sind ein Schritt in die richtige Richtung. Sie reichen jedoch nicht aus. „Alle Verantwortlichen müssen gemeinsam eine zukunftstragende Strategie zur Stärkung unserer Wälder festlegen. Nur so können auch zukünftige Generationen unsere Wälder genießen“, so Baumann. zg