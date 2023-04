Aufenthaltsqualität soll erhöht werden

Die Verkehrssituation in der Innenstadt ist ein allgegenwärtiges Thema: ob der Erhalt der temporären Einbahnstraßenregelung in der Park- und Hubertusstraße, dem kürzlich eine Absage erteilt wurde (wir berichteten), oder der Einführung einer solchen in der Rathausstraße zwischen Oberer Haupt- und Ottostraße. Diese stand nun bei der April-Sitzung des Gemeinderats zum Beschluss bereit.

Aus mehreren Gründen schlägt die Stadt vor, die bestehende Einbahnregelung in der Rathausstraße zwischen Kirchen- und Ottostraße nun bis zur Oberen Hauptstraße zu erweitern. Einerseits soll dies die Verkehrssituation an diesem Punkt deutlich entspannen – mit Ausnahme von Fahrrädern soll die Rathausstraße nur noch von der Oberen Hauptstraße aus zu befahren sein.

Andererseits soll sich die Aufenthaltsqualität für Fußgänger und Radfahrer in diesem Bereich insgesamt verbessern. Für die Rathausstraße zwischen der Oberen Haupt- und der Kirchenstraße ist eine generelle Neugestaltung geplant. Hierfür präsentierte das Ingenieurbüro Schulz dem Gremium eine Grundlagenkonzeption, die unter anderem Neuanlagen wie Fahrradabstellflächen, Grünflächen, Aufenthaltsflächen sowie Pkw-Stellplätze vorsieht.

Entgegen der eigentlichen Beschlussvorlage, wonach die Stadtverwaltung mit der Umplanung der der Rathausstraße als Einbahnstraße in dem Abschnitt zwischen der Oberen Hauptstraße und der Ottostraße ohne Verschwenken der Fahrbahn beauftragt werden sollte, wurde diese schon ausgearbeitet und präsentiert. Begründet wurde dies mit der Ausschreibung, die so nicht in mehreren Teilen erfolgen muss.

Der Gemeinderat segnete den Beschluss mit einer Gegenstimme ab. Damit kann die geplante Sanierung der Rathausstraße ausgeschrieben und die Einbahnstraßenregelung nach Beendigung der Baumaßnahmen umgesetzt werden. Über die Details der Umplanung werden wir noch berichten. hef